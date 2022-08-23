影／只能上下樓？台中大叔受困詭電梯 警消飆汗搶救

台中市李姓男子16日欲出門採購時，搭乘電梯要到一樓，但是門卻遲遲不能打開，李再按其他樓層，卻都能正常升降，因李受困電梯內，按電梯求救鈴呼救，沒有反應，李才打手機向警、消求助，消防員花了30分鐘時間，順利協助李逃離老舊的電梯。

第四警分局大墩所副所長黃彥融、巡佐程清智，16日晚間7時許獲報，李姓男子（39歲）在搭乘自家電梯時，發生故障因而受困在電梯內，兩警到場時，消防隊也已獲報到場，花了30分鐘時間，順利協助李脫困。

李脫困後向警、消告知，當時要出門購物，電梯抵達一樓，卻遲遲不開門，不過按其他樓層按鈕，功能都很正常，因按電梯求助鈴未果，才以手機報案求助。