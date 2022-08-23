影／機車自殺式逆騎國道3號撞車亡 網批：逆向炸彈

一輛機車21日周日晚上，從國道三號三鶯交流道逆向騎乘，直接撞上一輛汽車拋飛落地，緊急送醫急救宣告不治。網友將撞擊瞬間影片上傳臉書《記者爆料網》有網友留言「躲開的撞車了！沒躲開的撞機車！」「逆向炸彈」。國道警表示，逆向騎士送醫後死亡，事故原因待釐清。

據了解，黃姓男騎士（60多歲），周日（21日）晚上約7時30分許，獨自騎乘一輛機車，一路逆向從國道三號三鶯交流道往北騎去，沿路有3輛汽車發現及時閃過，但黃姓騎士沒有減速、沒走路肩，直到撞上第4輛小貨車才止停，騎士當場拋飛落地，緊急送醫急救仍宣告不治。

事後警方趕抵，現場另3車因急閃黃男不慎發生擦撞、自撞事故，其中一輛汽車閃過黃男，還自撞外側護欄路，導致車身旋即失控向左旋轉90度，才在交流道口停止。

事後，網友將撞擊過程上傳臉書《記者爆料網》，有網友留言怒批「躲開的撞車了！沒躲開的撞機車！機車上國道為何罰那麽輕」、「上匝道就逆向了，難道機車駕駛人沒察覺……」、「直接逆向行駛至外線，自己想晚7天回家也別害無辜ㄟ人吧！」有網友則揶揄「逆向炸彈」，還有網友替汽車駕駛抱屈「汽車駕駛真正很無辜」。