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2歲童高燒40℃ 父送急診遇塞車 進派出所求助警車開道
基隆市曹姓男子開車送發高燒的2歲小孩，想到醫院掛急診遇上塞車，經過派出所前停車向警方求助。警員得知狀況後，駕駛巡邏車開啟警示燈及警鳴器協助開道，6分鐘後順利將幼童送到基隆長庚醫院急診室就醫。
基隆警二分局今天表示，曹姓男子21日傍晚6點多進入安瀾橋派出所，向值班台警員表示，他的發高燒超過40℃，正要載去醫院掛急診。當天是周日，中正路往市中心方向大塞車，但憂心小孩的安全，請求警方協助開道送醫。
警方了解狀況後當機立斷，由警員林楷哲、謝孟宸駕駛巡邏車開道，沿途開啟警示燈、警鳴器，6分鐘後將幼童送到基隆長庚醫院急診室，曹男下車向員警表達感謝。
警方表示，民眾如有遇到緊急危難情形，可撥打119救護專線請求援助，或打110由警方協助處理，提升救援速度，維護安全。
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