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7旬婦想領帥網友送的海外禮物險匯29萬 警苦勸保著老本

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄72歲黃姓婦人日前在臉書認識一名帥氣男網友「阿爾」，對方在網路上分享投資理財，還介紹彼特幣投資，更佯稱從國外買了禮物要送給黃婦，卻卡在海關須匯29萬才能領貨，令她深信不疑。所幸匯款時，郵局人員察覺有異報警，警方幾經苦勸還向黃婦說「錢沒那麼好賺」，才讓她打消匯款念頭。

楠梓警分局加昌派出所8月19日上午10時50分許，接獲轄區郵局報案稱，一名婦人疑遇上投資詐騙，試圖匯款29萬，領取陌生國外帥氣男網友的海外禮物。

據了解，黃婦日前透過臉書，認識該名帥氣男網友「阿爾」，兩人在網路上投資理財聊得相當投緣，還佯稱介紹比特幣投資，更從國外買了禮物要給她，但卻卡在海關，需要匯款29萬，才可以領貨。

此話一出，讓黃婦深信不疑，便依指示到楠梓某間郵局並要求海外匯款，所幸，郵局人員察覺異狀，通報警方前來關切。

員警向黃婦說，「又沒見過本人，而且這筆金額實在太大筆了，錢沒那麼好賺，員警月薪也才5、6萬元」，幾經苦勸，雖然心不甘情不願，但她也把錢存回郵局，打消匯款念頭。

警方提醒，詐騙集團常換上帥哥、美女等頭像，博取受害者好感，如遇類似情形切記1聽2掛3查證，避免落入詐騙陷阱。

高雄72歲黃姓婦人險試圖匯款29萬到海外帳戶，被員警即時勸阻。記者陳弘逸／翻攝
高雄72歲黃姓婦人險試圖匯款29萬到海外帳戶，被員警即時勸阻。記者陳弘逸／翻攝
高雄72歲黃姓婦人險試圖匯款29萬到海外帳戶，被員警即時勸阻。記者陳弘逸／翻攝
高雄72歲黃姓婦人險試圖匯款29萬到海外帳戶，被員警即時勸阻。記者陳弘逸／翻攝

郵局 詐騙集團

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