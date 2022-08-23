獨／殺警凶嫌疑搭白牌車下九如交流道　高警調帶追緝　

台南市民權所2名員警曹瑞傑、凃明誠，昨在追捕通緝犯時，遭對方持刀攻擊雙雙殉職。凶嫌奪槍後昨晚11點30分持搶來警槍在新營區一間超商搶錢後，騎車逃逸，隨後棄車，疑搭上白牌車前往高雄，疑從九如交流道下，高雄警如臨大敵，轄區三民二警分局和刑大警方集結調帶高手，正調監視器追查中。

高雄資深警官指出，台南市車辨系統是新建立的，車辨追查系統比高雄還強，台南警方掌握凶嫌疑似搭白牌車從新營轉往高雄後，白牌車疑在九如交流道下。