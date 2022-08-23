獨／殺警凶嫌疑搭白牌車下九如交流道 高警調帶追緝
台南市民權所2名員警曹瑞傑、凃明誠，昨在追捕通緝犯時，遭對方持刀攻擊雙雙殉職。凶嫌奪槍後昨晚11點30分持搶來警槍在新營區一間超商搶錢後，騎車逃逸，隨後棄車，疑搭上白牌車前往高雄，疑從九如交流道下，高雄警如臨大敵，轄區三民二警分局和刑大警方集結調帶高手，正調監視器追查中。
高雄資深警官指出，台南市車辨系統是新建立的，車辨追查系統比高雄還強，台南警方掌握凶嫌疑似搭白牌車從新營轉往高雄後，白牌車疑在九如交流道下。
高雄市警方接獲台南警方通報後，九如交流道轄區三民二警分局警方和刑大警方隨即調派調帶高手，調閱九如交流道周圍監視系統，以追查可能載著凶嫌的白牌車下落，高雄市警方也通令各單位，若查到白牌車下落，立即攔截圍捕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言