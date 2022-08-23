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台南殺警凶嫌 持槍搶超商後疑逃往高雄警攔截圍捕

台南市殺警凶嫌 持搶來警槍在新營區搶奪超商

獨／殺警凶嫌疑搭白牌車下九如交流道　高警調帶追緝　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台南市民權所2名員警曹瑞傑、凃明誠，昨在追捕通緝犯時，遭對方持刀攻擊雙雙殉職。凶嫌奪槍後昨晚11點30分持搶來警槍在新營區一間超商搶錢後，騎車逃逸，隨後棄車，疑搭上白牌車前往高雄，疑從九如交流道下，高雄警如臨大敵，轄區三民二警分局和刑大警方集結調帶高手，正調監視器追查中。

高雄資深警官指出，台南市車辨系統是新建立的，車辨追查系統比高雄還強，台南警方掌握凶嫌疑似搭白牌車從新營轉往高雄後，白牌車疑在九如交流道下。

高雄市警方接獲台南警方通報後，九如交流道轄區三民二警分局警方和刑大警方隨即調派調帶高手，調閱九如交流道周圍監視系統，以追查可能載著凶嫌的白牌車下落，高雄市警方也通令各單位，若查到白牌車下落，立即攔截圍捕。

台南殺警案凶嫌持搶來的警槍在新營區搶劫超商後，騎機車逃逸，作案機車棄置後被警方尋獲，隨後疑搭白牌車逃往高雄。記者石秀華／翻攝
台南殺警案凶嫌持搶來的警槍在新營區搶劫超商後，騎機車逃逸，作案機車棄置後被警方尋獲，隨後疑搭白牌車逃往高雄。記者石秀華／翻攝

台南 高雄市 監視器

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