天氣太熱老翁走不動 路人驚見他竟以跪爬方式過馬路

基隆市陳姓老翁原本行動遲緩，22日下午外出採買時，疑體力不支，無力行走，改以跪爬方式過馬路。路人看到後報案，員警找到老翁，得知他已無力行走，開警車載他回家。

有名網友在臉書基隆在地社團貼文，附上截取行車紀錄器畫面，表示開車行經七堵區明德一路，在基隆往六堵方向車道，看到前方有人爬行過馬路，引發看到貼文的網友關注。

基隆市警第三分局七堵派出所接獲民眾通報後，派員前往明德一路處理，看到年近80歲的黃姓老翁蹲坐路邊。警員朱富民、黃冠惟上前關心，發現老翁行走不便，加上疑天氣太熱，體力消耗過度，已難以自行走路回家。警員詢問老翁得知住處後，駕駛警車載他返家休息。