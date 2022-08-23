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天氣太熱老翁走不動 路人驚見他竟以跪爬方式過馬路

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓老翁原本行動遲緩，22日下午外出採買時，疑體力不支，無力行走，改以跪爬方式過馬路。路人看到後報案，員警找到老翁，得知他已無力行走，開警車載他回家。

有名網友在臉書基隆在地社團貼文，附上截取行車紀錄器畫面，表示開車行經七堵區明德一路，在基隆往六堵方向車道，看到前方有人爬行過馬路，引發看到貼文的網友關注。

基隆市警第三分局七堵派出所接獲民眾通報後，派員前往明德一路處理，看到年近80歲的黃姓老翁蹲坐路邊。警員朱富民、黃冠惟上前關心，發現老翁行走不便，加上疑天氣太熱，體力消耗過度，已難以自行走路回家。警員詢問老翁得知住處後，駕駛警車載他返家休息。

據了解，陳姓老翁是附近一家木材行的長工，因為獨身，年老退休之後，由老闆安排住所並照顧他。老翁有點駝背，行動比較遲緩，但生活可以自理。這次外出採買，可能天氣熱，又走得比較遠，才會感到體力不支，還好路人協助報案，得到警方協助，護送返家。

基隆市陳姓老翁外出採買，疑天氣熱體力不支，以跪爬的方式過馬路。警方獲報找到他，用警車送他回家。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓老翁外出採買，疑天氣熱體力不支，以跪爬的方式過馬路。警方獲報找到他，用警車送他回家。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓老翁原本行動遲緩，外出時疑天氣熱，體力不支，以跪爬的方式過馬路，引人注目。圖／市民提供
基隆市陳姓老翁原本行動遲緩，外出時疑天氣熱，體力不支，以跪爬的方式過馬路，引人注目。圖／市民提供
基隆市陳姓老翁外出採買，疑天氣熱體力不支，以跪爬的方式過馬路。警方獲報找到他，用警車送他回家。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓老翁外出採買，疑天氣熱體力不支，以跪爬的方式過馬路。警方獲報找到他，用警車送他回家。記者邱瑞杰／翻攝

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