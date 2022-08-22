台南警遇襲殉職 殉職鐵路勇警李承翰是實習中隊長
台南市警局二分局民權派出所涂姓、曹姓警員在追查贓車時遇襲，遭割喉身亡。其中曹員在警專就讀時，當時的實習中隊長就是處理補票糾紛殉職的鐵路勇警李承翰，2人分別是32期、31期的學長、學弟同為警察工作犧牲奉獻，令人不勝唏噓。
據了解，涂員是警專23期畢業，曹員是警專32期畢業，曹在警專就讀時，當時的實習中隊長，就是3年前在處理鄭姓旅客與台鐵營業員之間的補票衝突時，遭利刃刺腹而失血過多身亡的鐵路警李承翰。
李承翰在校時成績優秀，班上成績名列前茅；而曹員也曾在台北市文山二分局服務過，表現也相當認真、負責，屢次獲得長官肯定。
今天上午11點多時，台南市警局二分局民權派出所涂姓、曹姓警員，在處理機車竊案時，遭人襲擊，2人頸部、身體都有多處刀傷，雖然消防救護員緊急趕到現場急救，但2警在送醫後仍不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言