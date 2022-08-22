台南警遇襲殉職 殉職鐵路勇警李承翰是實習中隊長

台南市警局二分局民權派出所涂姓、曹姓警員在追查贓車時遇襲，遭割喉身亡。其中曹員在警專就讀時，當時的實習中隊長就是處理補票糾紛殉職的鐵路勇警李承翰，2人分別是32期、31期的學長、學弟同為警察工作犧牲奉獻，令人不勝唏噓。

據了解，涂員是警專23期畢業，曹員是警專32期畢業，曹在警專就讀時，當時的實習中隊長，就是3年前在處理鄭姓旅客與台鐵營業員之間的補票衝突時，遭利刃刺腹而失血過多身亡的鐵路警李承翰。

李承翰在校時成績優秀，班上成績名列前茅；而曹員也曾在台北市文山二分局服務過，表現也相當認真、負責，屢次獲得長官肯定。