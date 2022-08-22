桃園海岸爆普度3死1傷後 消防首次漁港演練科技救援

桃園市新屋區永安海岸發生3死1傷意外引起重視，桃園市消防局第二大隊今天在永安漁港水域實地演練拋繩袋、水上摩托車救生，更加入操控遙控救生圈、空拍機等科技器材搶救演練，大隊長戴明杉今天下午表示，模擬漁船起火、人員落水，結合科技救援器材搶救，強化消防員救災技能、加深民眾戲水安全意識。

消防局第二大隊結合海巡單位、中壢區漁會在永安漁港水域，進行綜合救援演練及防災教育宣導，演練模擬漁船碰撞起火、人員落海搶救情境，消防員如實境操演，岸邊使用救援繩袋、進行潛水搜救、水上摩托車、動力艇救生，多艘動力艇載運移動式幫浦射水搶救，更出動空拍機、遠端遙控電動救生圈等多項科技救援器材，搜尋海面落水人員，演練逼真，讓消防人員熟練水域救援、救災技能。