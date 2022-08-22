桃園海岸爆普度3死1傷後 消防首次漁港演練科技救援
桃園市新屋區永安海岸發生3死1傷意外引起重視，桃園市消防局第二大隊今天在永安漁港水域實地演練拋繩袋、水上摩托車救生，更加入操控遙控救生圈、空拍機等科技器材搶救演練，大隊長戴明杉今天下午表示，模擬漁船起火、人員落水，結合科技救援器材搶救，強化消防員救災技能、加深民眾戲水安全意識。
消防局第二大隊結合海巡單位、中壢區漁會在永安漁港水域，進行綜合救援演練及防災教育宣導，演練模擬漁船碰撞起火、人員落海搶救情境，消防員如實境操演，岸邊使用救援繩袋、進行潛水搜救、水上摩托車、動力艇救生，多艘動力艇載運移動式幫浦射水搶救，更出動空拍機、遠端遙控電動救生圈等多項科技救援器材，搜尋海面落水人員，演練逼真，讓消防人員熟練水域救援、救災技能。
戴明杉表示，為加強消防人員水域救援專業訓練，迅速應變水域防災，這次漁港實境水域演練，配合空拍機多項科技救援器材，演練海面落水待救人員，提升消防人員救災技能之外，辦理防災宣導，利用互動式的闖關趣味、心肺復甦術（CPR）教學，加深民眾防災安全意識和急救應變技能，提高水域生存機率。
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