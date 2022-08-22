長期和廟公鄰居不睦 高雄男藉酒意二打一K傷他
高雄市姜姓男子長期和當廟公的鄰居莊姓男子感情不睦，昨晚在廟前喝酒後，仗著酒意，趁莊男打掃地上玻璃時，夥同曾姓友人打傷莊男，曾男動手後，先逃逸，轄區警方獲報趕抵，當場逮捕姜男，隨後再逮曾男，2人依傷害罪嫌送辦。
仁武警分局昨晚7時許，接獲民眾通報，指大樹區姑山路一處廟宇前發生民眾糾紛，溪埔所及大樹所快打警力獲報趕抵。
警方到場時，只見86歲的莊姓廟公被人打傷在地，動手的姜姓男子（40歲）還在現場，救護員將莊男送醫，幸僅手腕擦挫傷，無大礙；警方將姜男依現行犯逮捕，帶回調查。
警方調查，姜男和莊男為鄰居關係，長期感情不睦，當晚姜男和曾男喝酒後，在廟前仗著酒意，對莊大呼小叫，2人還動手打了莊男，曾男事後逃離現場，隨後被警方逮捕，因莊堅持提告，警詢後依傷害罪將姜、曾2男送辦。
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