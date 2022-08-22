男子幻想女友遭警施暴 狂打19通電話報案挨罰千元

屏東一名劉姓男子幻想警員強暴其女友，狂打19通電話到派出所報案，其中還有幾通不出聲或一接通就掛斷，遭移送法辦。屏東地院審理後依違反社會秩序維護法，處1千元罰鍰。

警方表示，劉男是於今年7月8日傍晚6點多開始撥打報案電話，接通後未具體說明報案內容，有幾通還未出聲或一接通就掛斷，員警接聽時向其宣導不得無故撥打，但屢勸不聽，到隔天晚上近9點，共撥打19通。

劉男到案後辯稱，因警員強暴其女友，且欺負屏東市民才撥打電話報案，但又提不出任何具體跡證，被依違反社會秩序維護法移送。