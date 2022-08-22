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男子幻想女友遭警施暴 狂打19通電話報案挨罰千元

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東一名劉姓男子幻想警員強暴其女友，狂打19通電話到派出所報案，其中還有幾通不出聲或一接通就掛斷，遭移送法辦。屏東地院審理後依違反社會秩序維護法，處1千元罰鍰。

警方表示，劉男是於今年7月8日傍晚6點多開始撥打報案電話，接通後未具體說明報案內容，有幾通還未出聲或一接通就掛斷，員警接聽時向其宣導不得無故撥打，但屢勸不聽，到隔天晚上近9點，共撥打19通。

劉男到案後辯稱，因警員強暴其女友，且欺負屏東市民才撥打電話報案，但又提不出任何具體跡證，被依違反社會秩序維護法移送。

地院簡易庭審理時發現，劉男是身心障礙者，因病情導致其幻想女友遭警強暴，但其撥打電話時知道通話對象是派出所，也清楚使用的電話門號是登記在母親名下，雖有幻想等精神耗弱情形，但尚未達到心神喪失程度，依社會秩序維護法規定減輕處罰，處罰鍰1000元。

劉男幻想女友遭暴力對待，狂打19通電話到派出所報案，法院依違反社會秩序維護法，處罰鍰1千元。圖／取自GoogleMaps
劉男幻想女友遭暴力對待，狂打19通電話到派出所報案，法院依違反社會秩序維護法，處罰鍰1千元。圖／取自GoogleMaps

屏東

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