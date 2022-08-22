衰！聯結貨車輪胎噴飛像子彈 BMW轎車被撞驚嚇

桃園市周姓司機駕駛貨運聯結車日前行駛至台3線南下38公里大溪段，突然右側第二排外側帶動輪胎脫落，如子彈飛噴對向北上車道，撞上陳男駕駛BMW轎車閃避不及，轎車左前車頭、擋風玻璃破損，陳男驚嚇，網友熱議，警方今天表示，BMW車主要求周姓聯結車司機修復愛車。

大溪警方表示，周姓貨運聯結車16日載貨由北往南行駛，經過台3線38公里大溪段一處轉彎道路，該貨運聯結車的右側第二排外側帶動輪脫突然落段，只見該輪胎噴向對向北上車道，BMW陳姓男子剛好開車經過，無法閃避，輪胎直接撞上BMW左前車頭及保桿凹陷、左前擋風玻璃破裂，陳男虛驚，幸無人員傷亡。

周姓司機發現輪胎跑到前面對向北上車道，當場驚訝停車，陳姓BMW陳姓駕駛要求修復賠償，該車禍被網友PO至臉書社群引起熱議，網友說「如果是騎士，穩死的」，也有網友說「沒砸到人閃過，只能說是不幸中的大幸」，有的網友指出，「大車司機的下巴應該掉他家 B4 了」。