聽新聞
test
0:00 / 0:00
7旬翁匯50萬投資美股「跟老師發財」 新北警一句話攔詐
新北市甄姓老翁日前跑去中和區一間銀行，稱要匯款50萬元投資美股，臨櫃行員不解「投資怎麼是匯到個人帳戶？」，認為民眾遇到詐騙報警。警方趕抵詢問事由，甄翁起初堅持是「投資老師帶我發大財」，經員警案例勸說，才知道遇到詐騙，打消匯款念頭後，感謝員警幫忙。
中和分局中和派出所3日早上11點獲報，中和路上彰化銀行有民眾疑似遭詐趕抵，詢問得知甄翁（74歲）稱在網路上看到「富蘭克林基金」美股投資訊息，加Line與「導師」創立的群組聯絡。
甄翁稱跟「導師們」聊了幾天，被要求下載一款名為「Ally」的APP，可以在裡面操作獲利，並被指示至銀行匯款50萬元「開始投資發大財」。警方一聽，知道這是常見的假投資真詐財，不斷反問「怎麼認識老師？」、「投資怎麼是匯款到個人帳戶？」等，甄翁才逐漸理解遇到投資詐騙，頻頻感謝員警守住他辛苦錢。
警方呼籲，投資詐騙盛行，若民眾接獲不明人士的投資邀請，或是有其他「鉅額金錢」的匯款要求，請先撥打165反詐騙專線或110，以免誤入話術，得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言