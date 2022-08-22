花蓮銀樓金飾遭竊 犯嫌騎單車疑似逃往外縣市
花蓮市中華路一家銀樓金飾今天遭竊，一名26歲吳姓男子佯裝要購買金戒指，卻趁店家不注意，偷走一枚3錢左右的金戒，事後騎自行車逃逸，涉嫌竊盜。警方調查，吳男已變賣金戒，得手1萬多元，犯案用的腳踏車停在花蓮車站前，疑似已逃到外縣市，正全力追緝。
花蓮警分局表示，今天中午花蓮市中華路某銀樓發生搶奪案，吳嫌向店家佯稱要購買金飾，趁機搶奪金戒指1枚，隨即騎自行車逃逸至中山路另間銀樓變賣，得手1萬7千餘元。警方獲報後，立即成立專案小組，調閱監視器掌握吳嫌動向，已於花蓮火車站前尋獲吳嫌自行車，正積極追緝中。
據了解，這名吳姓竊賊在今年1月以類似手法偷走銀樓金飾，當時警方調閱周邊監視器分析比對，鎖定他已搭乘計程車逃逸，逃到約200公里遠的台東市區。而該間銀樓在2018年也遭其他犯嫌偷走金飾。
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