花蓮銀樓金飾遭竊 犯嫌騎單車疑似逃往外縣市

花蓮市中華路一家銀樓金飾今天遭竊，一名26歲吳姓男子佯裝要購買金戒指，卻趁店家不注意，偷走一枚3錢左右的金戒，事後騎自行車逃逸，涉嫌竊盜。警方調查，吳男已變賣金戒，得手1萬多元，犯案用的腳踏車停在花蓮車站前，疑似已逃到外縣市，正全力追緝。

花蓮警分局表示，今天中午花蓮市中華路某銀樓發生搶奪案，吳嫌向店家佯稱要購買金飾，趁機搶奪金戒指1枚，隨即騎自行車逃逸至中山路另間銀樓變賣，得手1萬7千餘元。警方獲報後，立即成立專案小組，調閱監視器掌握吳嫌動向，已於花蓮火車站前尋獲吳嫌自行車，正積極追緝中。