新北永和男「大吼大叫」從3樓墜落 卡防火巷不斷哀嚎

新北市永和區今天早上一名李姓男子，在3樓窗外大吼大叫，民眾發現有異報警，孰料趕抵前，該民眾已跳下墜樓，在1樓防火巷內不斷哀嚎。救護人員協助送醫，頻胡言亂語，所幸僅有撕裂傷，沒有生命危險。

永和警方今天早上11點16分獲報，仁愛路123巷內一名李男（33歲）在窗邊亂叫稱「要跳樓」，趕抵查看，他卻已墜落住家後方、141巷1弄的防火巷，同時住家窗戶的紗窗也掉下來。

警方循著哀號聲找到他，發現他額頭、右眼、左大腿有撕裂傷，但意識清楚沒有生命危險，送永和耕莘醫院救治。據了解，李男獨自租屋，平時沒有異常，尚不清楚為何墜樓；由於他領有精神障礙手冊，後續由相關單位關懷、釐清。 新北市永和區今天早上一名男子精神不穩，從3樓租屋處窗外跳下，墜落防火巷，幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝

新北市永和區今天早上一名男子精神不穩，從3樓租屋處窗外跳下，墜落防火巷，幸沒有生命危險。記者翁至成／翻攝