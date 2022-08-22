影／貨車撞左轉車都違規 撞壞路旁無辜家具行鐵門
台中市林姓男子昨天凌晨1時許，駕駛貨車行經南屯區時，疑似撞紅燈，撞上違反標線欲左轉的蔡姓男子轎車，雙方碰撞後，還波及路旁一家家具行的鐵門，全案僅2名駕駛有受傷，二人都無酒精濃度，初判是違反號誌、違反標線釀禍，詳細肇因待後續查明。
據查，林姓男子（35歲）在昨天凌晨1時許，駕駛貨車沿五權西路快車道，直行往精誠路方向行駛，行經五權西路、東興路時，蔡姓男子（26歲）駕駛的轎車，沿五權西路中央車道欲左轉東興路行駛，兩車在路口碰撞後，衝向三角窗的一間家具行，造成家具行鐵門毀損。
第四警分局交通分隊調查，雙方駕駛都無酒精濃度，林男臉擦挫傷，蔡男雙手、右腳、臉、胸都有挫傷，初判是林車違反號誌、蔡車違反標線釀禍，不過詳細案發經過與肇因，仍需交大事故組後續查明。
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