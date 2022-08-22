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工廠雇15歲少年工作中左手食指斷 勞檢處裁罰移送業者

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名15歲少年被派遣公司安排到台中一間金屬工業公司工廠工作，少年工作時左手食指被模具壓傷截斷，造成永久性職業傷害，台中市勞動檢查處稽查後，對業者裁罰6萬元，並依職業安全衛生法涉及刑責部分，移送台中地檢署調查。

台中市勞動檢查處7月23日接獲職業災害通報案，和少年的母親申訴案件，15歲少年被派遣公司安排到一間工廠工作，7月23日早上8點多，少年在工廠從事熱水器底座外殼沖壓生產作業，因該衝床未設置護罩等安全設備，致少年左手食指前端遭模具壓傷，造成少年掌指骨關節外傷性部分截斷之職業災害。

勞檢處8月3日派員檢查發現，金屬工業公司違反職業安全衛生法第6條第1項規定，因罹災者未滿18歲從事衝壓機械致傷，8月9日再派員至企業社實施檢查，再次釐清確認有使未滿18歲者從事相關危險性或有害性工作情事。

台中市勞檢處依法處理，因使未滿18歲勞工從事危險性工作部分，派遣公司企業社涉違反勞動基準法第44條第2項規定，金屬工業公司則涉違反職業安全衛生法第29條規定，涉及刑法部分，均移請台中地檢署處理。

有關衝床未設置護罩等安全設備部分，金屬工業公司違反職業安全衛生法第6條第1項，按行業特性係屬乙類事業單位，並加重處新台幣6萬元罰鍰。

台中一名15歲少年在工廠工作時，左手食指被截斷受傷。圖／民眾提供
台中一名15歲少年在工廠工作時，左手食指被截斷受傷。圖／民眾提供

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