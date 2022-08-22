台東男負氣離家10年 警一通電話解他心結點頭見老父

台東63歲李姓男子10年前與家人爭吵，負氣離家，獨自北上工作，與家人斷了聯繫，被通報失蹤，桃園市大園警方昨傍晚找到他，隨即將帶返派出所，並協助李男聯繫家屬，助他解開心結，答應回家看爸爸。

大園分局竹圍派出所警員洪毅丞、李美雯昨天17時許執行巡邏防竊勤務，在建國路與光明街口發現一輛機車，車主2018年被通報失蹤，隨即上前攔查，確認李姓騎士是車主本人，將他帶回派出所撤尋。

李男聽到自己被通報失蹤，相當訝異，稱10年前與家人發生爭吵後，便離開家裡獨自從台東北上到桃園工作，但隨日子久了，也不知該如何開口與家人講話，因此斷了聯繫。