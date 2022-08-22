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賓士敞篷車狂飆163公里 男吃罰單辯20年車跑不到

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾姓男子駕駛20年的賓士SL55敞篷車，行經新北市淡金路，遭測速照相拍下時速163公里，超速103公里，違規超速收到2萬4千元罰單。曾男認為，20年老車根本跑不到這時速，不服提起行政訴訟。士林地方法院函詢中華賓士，該車若是當保養最高時速可達250公里，全案駁回。

判決指出，去年12月5日凌晨0點49分，曾男開著賓士車往三芝，時速163公里，超速103公里，隨即遭固定式科學測速儀器測速，淡水分局逕行舉發。今年3月被裁處罰鍰2萬4千元，違規記點3點，應參加講習，吊扣牌照6個月。

曾男不服提起行政訴訟，他主張這輛車是20年老車，怎麼有辦法在一般道路開到160公里？怎麼可能短時間從上一個紅綠燈到下一個加速到160公里，請求撤銷原處分。

新北市政府交通事件裁決處主張，舉發路段有「警52」警示標誌，可見位在淡金路162號、匯豐汽車前的測速照相儀器測，偵測車尾測得車速，行速163公里、速限60、超速103公里，違規地點和警示標誌相差100至300公尺，且雷達測速準確度值得信賴，原告之訴駁回。

法院函詢中華賓士汽車詢問20年的SL55，一般最高時速為何？賓士公司今年7月回函指出，該車如適當保養可行駛時速165公里、最高時速可達250公里。

士林地院認為，拍到超速照片的雷達測速儀在檢定合格有效期限內，準確性正確性應值信賴，且加上賓士公司回函，20年的老車時速165公里必無問題，因此不採信曾男主張，全案駁回。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

測速 標誌

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