獨／高雄大社藏天九牌賭場 專車接送賭客警逮58人

高雄市大社區一處鐵皮屋暗藏天九牌職業賭場，賭場貼心以專車接送賭客，仁武警分局和市警局督察室聯手查緝，持搜索票直搗賭窟，屋內男女賭客四處逃竄，遭警喝斥「通通不許動」，警當場逮58名賭客、查扣賭金20萬。

據了解，這處天九牌職業賭場隱身在大社區民生路上的一處鐵皮屋，白天看似一般住家，夜晚卻有多輛轎車駛入鐵皮屋門口，有不少男女進進出出，轄區仁武警分局獲報探訪，研判是職業賭場，於是和督察室靖紀小組配合。

警方16日持搜索票直搗賭窟，衝入賭場時，賭興正High的男女賭客一臉錯愕，有人想往屋後逃，但被警方喝斥不許動。