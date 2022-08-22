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獨／高雄大社藏天九牌賭場 專車接送賭客警逮58人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市大社區一處鐵皮屋暗藏天九牌職業賭場，賭場貼心以專車接送賭客，仁武警分局和市警局督察室聯手查緝，持搜索票直搗賭窟，屋內男女賭客四處逃竄，遭警喝斥「通通不許動」，警當場逮58名賭客、查扣賭金20萬。

據了解，這處天九牌職業賭場隱身在大社區民生路上的一處鐵皮屋，白天看似一般住家，夜晚卻有多輛轎車駛入鐵皮屋門口，有不少男女進進出出，轄區仁武警分局獲報探訪，研判是職業賭場，於是和督察室靖紀小組配合。

警方16日持搜索票直搗賭窟，衝入賭場時，賭興正High的男女賭客一臉錯愕，有人想往屋後逃，但被警方喝斥不許動。

警方控制現場後，逮獲58名賭客，查扣20萬賭金及天九牌等物，將60多歲莊姓負責人及賭客全數逮回，依賭博罪將莊男移送法辦，賭客依社會秩序維護法移送裁處。

高雄市仁武警分局和市警局督察室警方聯手在大社區破獲職業賭場，逮58名賭客。本報資料照
高雄市仁武警分局和市警局督察室警方聯手在大社區破獲職業賭場，逮58名賭客。本報資料照

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