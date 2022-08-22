聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／高雄大社藏天九牌賭場 專車接送賭客警逮58人
高雄市大社區一處鐵皮屋暗藏天九牌職業賭場，賭場貼心以專車接送賭客，仁武警分局和市警局督察室聯手查緝，持搜索票直搗賭窟，屋內男女賭客四處逃竄，遭警喝斥「通通不許動」，警當場逮58名賭客、查扣賭金20萬。
據了解，這處天九牌職業賭場隱身在大社區民生路上的一處鐵皮屋，白天看似一般住家，夜晚卻有多輛轎車駛入鐵皮屋門口，有不少男女進進出出，轄區仁武警分局獲報探訪，研判是職業賭場，於是和督察室靖紀小組配合。
警方16日持搜索票直搗賭窟，衝入賭場時，賭興正High的男女賭客一臉錯愕，有人想往屋後逃，但被警方喝斥不許動。
警方控制現場後，逮獲58名賭客，查扣20萬賭金及天九牌等物，將60多歲莊姓負責人及賭客全數逮回，依賭博罪將莊男移送法辦，賭客依社會秩序維護法移送裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言