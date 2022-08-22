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苗栗無業男進雞舍偷2隻大公雞 被逮辯稱送朋友吃
苗栗縣苑裡鎮日前發生一起雞舍雞隻被偷案件，警方調閱監視器鎖定一名經常騎腳踏車四處遊蕩的趙姓男子，昨晚警方巡邏眼尖發現趙男，立即上前盤查，趙男對偷雞案坦承不諱，全案訊後依竊盜罪嫌將他函送法辦。
警方表示，苑裡分駐所於本月16日接獲家住苑裡鎮西勢里李男報案，稱說住家門口旁雞舍鎖頭遭破壞，有2隻大公雞遭竊，損失約2000元。警方調閱監視器發現，趙男（61歲）暗夜騎腳踏車來到現場後進入雞舍，將2隻鬥雞裝入布袋後再騎腳踏車離開。
警方雖鎖定設籍後龍鎮的趙姓男子涉有重嫌，但他居無定所，行蹤掌握不易，昨晚山腳所長張景霖在轄區巡邏時，發現趙男當場將他帶回偵辦。趙男供稱，當晚得手2隻雞，隔天就帶去台中大甲送給朋友食用；查無贓物，趙男慷他人之慨的說詞，警方也只能持保留態度。
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