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尷尬！登山客爬「能高越嶺道」落石區一時內急蹲下「解放」 竟遭落石砸傷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛能高越嶺道西段去年因災害封閉，今年修畢重新放行，部分路段邊坡仍不穩定，偶有落石，近期有登山客遭碎石砸中，幸傷勢無礙，但其當時竟是逗留崩壁區步道「棒賽」，笑翻網友；南投林管處呼籲，行經不穩定路段應盡速通過。

能高越嶺國家步道西段是熱門登山路線，途中的「天池山莊」是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住所，更有「五星級山屋」之稱，但該步道去年5月因災害陸續封閉整修，今年重新放行，但0.3K、0.5K、1K、6K、10K處仍偶有坍方落石，

而因能高越嶺國家步道西段部分路段邊坡仍不穩定，沿途仍有零星落石，不少山友都會到臉書社團「天池山莊大小事」相互詢問路況，該社團管理員昨天則貼文提醒，日前有登山客遭落石砸傷，所幸僅背部及多處擦傷，性命無礙。

只不過，登山客受傷事由竟是「在崩壁區步道『棒賽』」，剛脫褲子蹲下才準備「解放」，就被從天而降的碎石擊中背部，險些重心不穩差點掉下去，還好有穩住，也沒有打到頭，否則後果不堪設想，這也讓社團管理員再次呼籲登山安全及衛生。

「天池山莊大小事」管理員表示，屎意跟意外一樣，有時來得突然，有時也會一起來，因此切記落石區勿逗留，也別在步道上大便，有如廁需求先忍著，直到忍不住，而上廁所請慎選位置，遠離步道與水源，適當處理排遺，並將衛生紙帶走。

管理員PO文一出則笑翻不少山友，山友紛留言「雖是意外事件，但他忍不住笑了」、「屎意堅決」、「求棒賽心裡陰影面積」、「上天要你別在危險地帶拉」、「老天爺看不下去懲罰了」，但也有人認為，還好沒有出人命，該名登山客相當幸運。

林務局南投林管處今呼籲，能高越嶺道西段雖經復建，但山區環境易受天氣、地震等自然因素影響，有鬆動掉落或局部毀損等狀況，而部分邊坡仍不穩定，行經時務必先觀察有無落石，切勿於崩塌處及附近停留，應快速通過，以維自身安全。

南投仁愛能高越嶺國家步道西段0.5K處仍有崩塌、落石等狀況。圖／取自臉書社團「天池山莊大小事」
南投仁愛能高越嶺國家步道西段0.5K處仍有崩塌、落石等狀況。圖／取自臉書社團「天池山莊大小事」
南投仁愛能高越嶺國家步道西段0.5K處仍有崩塌、落石等狀況。【圖非當事人】圖／取自臉書社團「天池山莊大小事」
南投仁愛能高越嶺國家步道西段0.5K處仍有崩塌、落石等狀況。【圖非當事人】圖／取自臉書社團「天池山莊大小事」

落石 南投 山友

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