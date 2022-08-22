保七警「滅鼠」再建功 查獲溪旁盜竊牛樟木

警政署保安警察第七總隊第五大隊發現苗栗縣南庄鄉風美溪山林遭盜伐貴重林木「牛樟」，當場查獲廖姓嫌犯正在搬運牛樟，後續查扣一級貴重牛樟木16塊、紅檜11塊、紅檜樹瘤1顆、扁柏1塊，總重約460公斤，全案依違反森林法、竊盜罪嫌移送偵辦。

警方調查，廖嫌以徒步方式越過溪床在風美溪山區盜伐牛樟，因所盜伐的牛樟木很重，人力搬運跨越溪谷困難，因此利用風美溪兩側索道及地形高低落差，將盜伐木頭快速跨越近百公尺河道運送對岸後，再搬運上車銷贓。