聽新聞
test
0:00 / 0:00
保七警「滅鼠」再建功 查獲溪旁盜竊牛樟木
警政署保安警察第七總隊第五大隊發現苗栗縣南庄鄉風美溪山林遭盜伐貴重林木「牛樟」，當場查獲廖姓嫌犯正在搬運牛樟，後續查扣一級貴重牛樟木16塊、紅檜11塊、紅檜樹瘤1顆、扁柏1塊，總重約460公斤，全案依違反森林法、竊盜罪嫌移送偵辦。
警方調查，廖嫌以徒步方式越過溪床在風美溪山區盜伐牛樟，因所盜伐的牛樟木很重，人力搬運跨越溪谷困難，因此利用風美溪兩側索道及地形高低落差，將盜伐木頭快速跨越近百公尺河道運送對岸後，再搬運上車銷贓。
保七總隊第五大隊表示，為維護國土山林安全，持續執行「滅鼠專案」查緝山林盜伐情事，針對轄內盜伐林木熱點及運輸林木必經路線，派遣警力實施聯合路檢盤查，請民眾切勿以身試法；若民眾有發現相關情資，可向警方及林務局「山老鼠雷達站」LINE 平台或 0800-000-930(救山林專線)反映。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言