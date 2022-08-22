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保七警「滅鼠」再建功 查獲溪旁盜竊牛樟木

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導

警政署保安警察第七總隊第五大隊發現苗栗縣南庄鄉風美溪山林遭盜伐貴重林木「牛樟」，當場查獲廖姓嫌犯正在搬運牛樟，後續查扣一級貴重牛樟木16塊、紅檜11塊、紅檜樹瘤1顆、扁柏1塊，總重約460公斤，全案依違反森林法、竊盜罪嫌移送偵辦。

警方調查，廖嫌以徒步方式越過溪床在風美溪山區盜伐牛樟，因所盜伐的牛樟木很重，人力搬運跨越溪谷困難，因此利用風美溪兩側索道及地形高低落差，將盜伐木頭快速跨越近百公尺河道運送對岸後，再搬運上車銷贓。

保七總隊第五大隊表示，為維護國土山林安全，持續執行「滅鼠專案」查緝山林盜伐情事，針對轄內盜伐林木熱點及運輸林木必經路線，派遣警力實施聯合路檢盤查，請民眾切勿以身試法；若民眾有發現相關情資，可向警方及林務局「山老鼠雷達站」LINE 平台或 0800-000-930(救山林專線)反映。

警方在苗栗縣南庄鄉風美溪山林查獲盜伐貴重林木「牛樟」。圖／警方提供
警方在苗栗縣南庄鄉風美溪山林查獲盜伐貴重林木「牛樟」。圖／警方提供
犯嫌利用風美溪兩側索道及地形高低落差，將盜伐木頭快速跨越近百公尺河道運送到對岸。圖／警方提供
犯嫌利用風美溪兩側索道及地形高低落差，將盜伐木頭快速跨越近百公尺河道運送到對岸。圖／警方提供
警方後續查扣一級貴重牛樟木16塊、紅檜11塊、紅檜樹瘤1顆、扁柏1塊，總重約460公斤。圖／警方提供
警方後續查扣一級貴重牛樟木16塊、紅檜11塊、紅檜樹瘤1顆、扁柏1塊，總重約460公斤。圖／警方提供

山老鼠 警察 南庄

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