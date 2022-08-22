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影／台中男精神不濟開車闖大禍 撞3人波及21輛汽機車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在昨天深夜10時許，開車行經南屯區時，疑因精神不濟，駛入對向車道後，碰撞機車騎士，接著再撞上2名路人後，波及路旁停放20輛機車、電動自行車，釀3人受傷，幸傷勢不重，經查，涉案駕駛都無酒精濃度，詳細肇事原因，仍待後續調查。

據查，張姓男子（56歲）擔任保全，昨晚9時許，開車上班途中，疑因精神不濟，行經南屯區大墩路時，在大墩十六街口，逆向行駛到對向車道，撞上柳姓機車騎士（27歲），張車接著在撞上路旁王男（27歲）、吳女（28歲），並波及停放在路邊19輛機車、1輛電動自行車。

第四警分局交通分隊調查，涉案駕駛都無酒精濃度，蕭男頭部、四肢受傷，王男四肢擦挫傷、吳女左手腳擦挫傷，傷者意識清楚無大礙，詳細的肇事原因，仍待後續調查。

台中市張姓保全昨晚開車上班時，疑因精神不濟，撞上路旁20輛機車，還造成3人受傷。圖／讀者提供
台中市張姓保全昨晚開車上班時，疑因精神不濟，撞上路旁20輛機車，還造成3人受傷。圖／讀者提供
台中市張姓保全昨晚開車上班時，疑因精神不濟，撞上路旁20輛機車，還造成3人受傷。圖／讀者提供
台中市張姓保全昨晚開車上班時，疑因精神不濟，撞上路旁20輛機車，還造成3人受傷。圖／讀者提供
台中市張姓保全昨晚開車上班時，疑因精神不濟，撞上路旁20輛機車，還造成3人受傷。圖／讀者提供
台中市張姓保全昨晚開車上班時，疑因精神不濟，撞上路旁20輛機車，還造成3人受傷。圖／讀者提供

電動自行車 機車騎士 酒精

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