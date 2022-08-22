高雄男娃娃機台沒夾中娃娃 硬抱走一箱泡麵當安慰獎

高雄市一名無業的張姓男子，在鳳山區一間夾娃娃機店夾商品，花了30秒沒夾到娃娃，左顧右盼，看中機台上有一箱泡麵，直接拿走當安慰獎；警方接獲台主報案，2天後通知張男到案，但一箱12碗泡麵已吃完。

鳳山警分局南成派出所19日接獲南華路一家娃娃機店台主報案，被害人指稱機台上要提供兌獎的一箱價值660元的泡麵遭人拿走。

警方調閱監視器發現一名男子玩夾娃娃機，男子玩了30秒，都沒夾中商品，看見機台上的泡麵後，竟伸手竊取，直接抱走當安慰獎，警方調閱監視器，發現張男騎車離去，以車追人。