影／保時捷撞日產波及6機車 台中閃燈路口未禮讓2人傷

台中市林姓男子在今天清晨5時許，駕駛保時捷休旅車，沿昌平東二路、山西路時，在閃燈路口撞上駕駛日產的蕭姓男子，蕭車翻車後波及路旁6輛機車，雙方駕駛都無酒精濃度，初判肇事原因為閃燈路口未讓車、未減速，詳細肇因仍需後續釐清。

據查，林姓男子（45歲）在今天清晨5時許，駕駛白色保時捷休旅車，沿北屯區昌平東二路行駛，林的行向燈號為閃紅燈，蕭姓男子（23歲）則是駕駛白色日產轎車，沿山西路三段行駛，行向燈號為閃黃燈，蕭車在行經路口時，遭林車攔腰撞上，蕭車翻覆後，波及路旁停放的5輛大型重機、1輛機車。