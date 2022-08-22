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影／保時捷撞日產波及6機車 台中閃燈路口未禮讓2人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在今天清晨5時許，駕駛保時捷休旅車，沿昌平東二路、山西路時，在閃燈路口撞上駕駛日產的蕭姓男子，蕭車翻車後波及路旁6輛機車，雙方駕駛都無酒精濃度，初判肇事原因為閃燈路口未讓車、未減速，詳細肇因仍需後續釐清。

據查，林姓男子（45歲）在今天清晨5時許，駕駛白色保時捷休旅車，沿北屯區昌平東二路行駛，林的行向燈號為閃紅燈，蕭姓男子（23歲）則是駕駛白色日產轎車，沿山西路三段行駛，行向燈號為閃黃燈，蕭車在行經路口時，遭林車攔腰撞上，蕭車翻覆後，波及路旁停放的5輛大型重機、1輛機車。

第五警分局交通分隊獲報到場，雙方駕駛都無酒精濃度，林、蕭雙手受傷，兩車的車頭、車身，以及6輛機車都有車身受損狀況，初判肇事原因為林車未依規定讓車、蕭車未依規定減速釀禍，詳細肇事原因，仍待後續調查釐清。

台中市北屯區昌平東二路、山西路三段，今天上午發生保時捷休旅車撞日產轎車的交通事故，波及路旁6輛機車，2人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區昌平東二路、山西路三段，今天上午發生保時捷休旅車撞日產轎車的交通事故，波及路旁6輛機車，2人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區昌平東二路、山西路三段，今天上午發生保時捷休旅車撞日產轎車的交通事故，波及路旁6輛機車，2人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區昌平東二路、山西路三段，今天上午發生保時捷休旅車撞日產轎車的交通事故，波及路旁6輛機車，2人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區昌平東二路、山西路三段，今天上午發生保時捷休旅車撞日產轎車的交通事故，波及路旁6輛機車，2人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區昌平東二路、山西路三段，今天上午發生保時捷休旅車撞日產轎車的交通事故，波及路旁6輛機車，2人受傷。圖／讀者提供

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