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影／疑闖紅燈釀禍 台南市北區路口機車撞翻
台南市長榮路四段昨天下午1點多發生白色機車疑闖紅燈後，在58巷路口撞上紅色機車，造成紅色機車男騎士人車倒地，臉部和手腳多處擦傷。台南市警五分局說，真正車禍原因仍在調查釐清，請往來汽機車行經路口遵守交通號誌，減速慢行，避免發生車禍意外。
警方調查，19歲歐姓男子騎乘機車沿長榮路四段南往北方向要外送飲料，與22歲孫姓男子騎乘機車沿長榮路四段58巷東往西方向行駛，兩輛機車在路口發生碰撞肇事，造成孫臉部及四肢多處擦挫傷。
這起車禍意外，被路過民眾拍下影像，PO上You Tube，引起網友留言熱烈討論，不少人留言提醒機車騎士行經路口減速慢行，千萬不要闖紅燈。
市警五分局交通分隊，今天呼籲駕駛人應確實遵守交通安全規則，養成良好用路習慣，遵循交通號誌及標線，以確保用路人安全。
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