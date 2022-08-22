影／疑闖紅燈釀禍 台南市北區路口機車撞翻

台南市長榮路四段昨天下午1點多發生白色機車疑闖紅燈後，在58巷路口撞上紅色機車，造成紅色機車男騎士人車倒地，臉部和手腳多處擦傷。台南市警五分局說，真正車禍原因仍在調查釐清，請往來汽機車行經路口遵守交通號誌，減速慢行，避免發生車禍意外。

警方調查，19歲歐姓男子騎乘機車沿長榮路四段南往北方向要外送飲料，與22歲孫姓男子騎乘機車沿長榮路四段58巷東往西方向行駛，兩輛機車在路口發生碰撞肇事，造成孫臉部及四肢多處擦挫傷。

這起車禍意外，被路過民眾拍下影像，PO上You Tube，引起網友留言熱烈討論，不少人留言提醒機車騎士行經路口減速慢行，千萬不要闖紅燈。