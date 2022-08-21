嘉縣中林魚池竊車賊疑倒車落水 警消搜索卻不見溺者
嘉義縣大林鎮晚間7點多發生一起竊案貨車掉入中林釣魚池，警消獲報到場擔心偷車賊可能連人帶車落水，立即四周池邊搜索及派員潛入池內搜索是否有溺者，遭竊藍色貨車輛在10點16分已拖上岸，潛水搜尋在晚間10點40分因搜索數次無發現溺者，暫停搜救行動，後續由警方調查。
藍色貨車車主也是中林釣魚池的池主表示，晚間6點多返家用晚餐，約晚上7點半左右回到釣魚池，驚見貨車掉入魚池內，趕緊報案，車主推測竊賊恐太驚慌倒車不慎掉入池中，竊賊應很了解他的日常作息。
警消晚上8點左右到場搜索，先觀察魚池周邊是否有人上岸的水痕，但未發現，嘉義縣消防局出動大林、新港、水上及雙福分隊，由消防潛水教官下水救援搜尋是否有人員沉入水底，於晚間10點40分因搜索數次無發現溺者，暫停搜救行動。
警消搜索時，現場圍觀群眾近百人，民眾說中林釣魚池水深約一樓高，魚種豐富，但池底土壤很軟，嘉義縣消防局出動雙福分隊消防潛水教官下水救援搜尋未發現溺者。
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