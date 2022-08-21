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高雄美濃2轎車相撞 後方車追撞衝入田溝釀7傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名黃姓男子昨下午駕車行經美濃區中華路，不慎駛入對向車道，和林姓男子的轎車對撞，後方陳姓男子駕車未保持安全車距，不慎追撞2車後，衝入一旁農田水溝，車禍釀成3車嚴重毀損、7人受傷，所幸傷者傷勢無大礙，詳細肇責由警方調查中。

警方調查，75歲的黃姓男子昨日下午1時15分許，駕車行經美濃區中華路時，不慎駛入對向車道，和迎面而來的林姓男子轎車發生相撞，當時後方的陳姓男子（62歲）疑未保持安全車距，追撞林男轎車後，又衝入路旁農田水溝。

車禍發生後，黃男車裡4人受擦挫傷，林男車裡3人受輕微擦挫傷，陳男未受傷，另黃、林2車車頭嚴重毀損；警方對3名駕駛施以酒測，均無酒精反應，詳細車禍肇責由警方調查中。

高雄市一名黃姓男子昨下午駕紅色轎車行經美濃區中華路，不慎駛入對向車道，和林姓男子的轎車對撞，2車車頭嚴重毀損，造成7人受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市一名黃姓男子昨下午駕紅色轎車行經美濃區中華路，不慎駛入對向車道，和林姓男子的轎車對撞，2車車頭嚴重毀損，造成7人受輕傷。記者石秀華／翻攝
後方的陳姓男子疑未保持安全車距，追撞林男轎車後，又衝入路旁農田水溝。記者石秀華／翻攝
後方的陳姓男子疑未保持安全車距，追撞林男轎車後，又衝入路旁農田水溝。記者石秀華／翻攝

車禍 美濃 車道

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