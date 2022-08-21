高雄美濃2轎車相撞 後方車追撞衝入田溝釀7傷

高雄市一名黃姓男子昨下午駕車行經美濃區中華路，不慎駛入對向車道，和林姓男子的轎車對撞，後方陳姓男子駕車未保持安全車距，不慎追撞2車後，衝入一旁農田水溝，車禍釀成3車嚴重毀損、7人受傷，所幸傷者傷勢無大礙，詳細肇責由警方調查中。

警方調查，75歲的黃姓男子昨日下午1時15分許，駕車行經美濃區中華路時，不慎駛入對向車道，和迎面而來的林姓男子轎車發生相撞，當時後方的陳姓男子（62歲）疑未保持安全車距，追撞林男轎車後，又衝入路旁農田水溝。