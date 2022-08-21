快訊

新加坡宣布同性性行為除罪化 廢除刑法377A條文

衝勁沒了？1277萬數位存款帳戶季增跌破1成 Line Bank降很大

李顯龍：中美分歧加深 台海情勢最令人憂心

攀清水大山女子滑落碎石坡手骨折 空勤吊掛送醫

中央社／ 花蓮縣21日電

8人組成的登山隊申請進入太魯閣國家公園攀登清水大山，其中游姓女子失足滑落碎石坡，臉部撕裂傷、右臂骨折，花蓮縣消防局獲報申請空勤直升機救援，下午吊掛成功，送醫治療。

花蓮縣消防局表示，今天中午接獲游姓女子電話報案，指自己滑落邊坡，手摔斷，但不知道自己在哪裡，也不知道如何配合操作定位，而且驚慌失措連同團山友的電話都忘記了。

消防局指揮科立即進行電話定位查游女所在位置，同時接獲桃園縣消防局地面聯絡人報案後，確定位置大約在秀林鄉清水大山；之後同行山友也電話報案，才明確滑落位置在清水大山碎石坡。

為爭取救援時效，消防局申請空勤直升機協助，若山區狀況無法執行救援傷患，將載運地面人員上山，加速救援。

下午3時許，直升機抵達事故現場將傷患吊掛後送花蓮德興棒球場，交由消防局救護車接駁送醫治療；直升機再度起飛到達目標區，預備吊掛受輕傷的陪同者，但搜索未發現而返回，經消防局確認，輕傷陪同者已和其他隊員會合下撤。

直升機 花蓮

延伸閱讀

小百岳傳山難 七旬男登屏東尾寮山暈倒不治

花蓮富里飆41.6度 全台前10高溫花蓮占7名

影／南湖山莊男登山客腳踝扭傷 空勤黑鷹直升機救援

強化宣導與救災安全 佳里消防車加裝LED字幕機

相關新聞

嘉縣雙溪口往蒜頭糖廠方向 發生自小客車撞路樹車禍

嘉義縣朴子市雙溪里雙溪口往蒜頭糖廠方向，今天下午4點多附近一起疑似自小客車自撞路樹車禍，年約63歲女駕駛因車頭變形受困車...

小百岳傳山難 七旬男登屏東尾寮山暈倒不治

屏東尾寮山今天傳出山域事故，1名70歲登山客在步道6.9公里處突然暈倒，同行友人緊急報案求援，屏東縣消防局獲報派遣四隊人...

宜蘭三星鄉上將路口兩車分岔撞 噴飛掉田裡1駕駛受傷

宜蘭縣三星鄉上將路與五分路路口今天下午發生意外交通事故，兩車對撞後彈飛掉到車裡，1名駕駛受到輕傷，雙方都沒有酒駕。

影／台中太平行車糾紛市區一路狂奔 男子被毆玻璃毀

台中市蔡姓市民今下午駕車帶著女友行經太平區新平路時，因不滿前車突然急煞車，險些發生碰撞，因此一路按喇叭追趕，並在祥順路超...

視線不佳？計程車司機台中南區撞死七旬婦

台中市蔡姓婦人昨天晚間9時許，在南區住家附近散步，欲步行返家時，在路口遭一輛計程車撞上，蔡婦因顱內出血，傷重不治，全案今...

雲林住家門口5人打1人 警方：已用治平將5人法辦

近日網路廣傳一則發生在雲林縣北港分局轄區的一起鬥毆案，影片中有5名男子在林姓男子住家前，演出5打1的全武行，街頭追打囂張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。