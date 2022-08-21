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小百岳傳山難 七旬男登屏東尾寮山暈倒不治
屏東尾寮山今天傳出山域事故，1名70歲登山客在步道6.9公里處突然暈倒，同行友人緊急報案求援，屏東縣消防局獲報派遣四隊人車前往，但現場實施CPR搶救無效，家屬放棄急救死亡，警方已展開調查釐清死因。
尾寮山位於屏東三地門與高雄茂林交界，海拔高度1427公尺，步道全長約9公里，6.2公里處後有三段拉繩陡坡，難度不低，被山友視為百岳前訓練場。
消防局中午12點15分接獲高雄消防局轉報，男子在步道6.7公里處不明原因暈倒，派遣第一大隊、高樹、三地門及瑪家分隊共7車14人馳援。下午2點多趕達現場，立即施行急救，並以軟式擔架接力搬運，再以沙灘車接駁至登山口，惟男子已無生命徵象，家屬亦拒絕送醫，宣告死亡。
今天全台飆高溫，中央氣象局三地門測站中午12點還出現35度高溫。男子與友人同登為何突然暈倒？警方已進一步調查釐清死因。
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