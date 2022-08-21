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影／台中太平行車糾紛市區一路狂奔 男子被毆玻璃毀
台中市蔡姓市民今下午駕車帶著女友行經太平區新平路時，因不滿前車突然急煞車，險些發生碰撞，因此一路按喇叭追趕，並在祥順路超車停下與對方理論。未料前車上的洪姓駕駛與鄧姓乘客下車後，先徒手毆傷蔡，又再持鋁棒把蔡的轎車前後擋風玻璃都打破。
警方據報趕到，將洪姓駕駛（19歲）與鄧姓乘客（22歲）逮捕，依傷害、毀損等罪嫌移送法辦。蔡姓市民（21歲）也因超車後驟停，涉嫌危險駕駛，依道路交通管理處罰條例第43條第3項開單處罰。
據指出，蔡姓市民今下午1時55分駕駛行經新平路新平加油站前時，因不滿前車突然急煞車，險些發生碰撞，因此按喇叭一路追趕，並在追到祥順路一段時超車，把車驟停在洪姓駕駛的車前；雙方下車理論，並發生口角。
過程間，洪姓駕駛與鄧姓乘客涉嫌毆傷蔡，還持鋁棒把蔡的轎車前後擋風玻璃都打破。雙方衝突激烈，直到警方啟動快打警力，到場時雙方仍在互嗆，於是將雙方等帶返派出所偵辦，也把受傷的蔡姓市民送醫急救，所幸並無大礙。
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