快訊

一張圖看一周天氣！馬鞍颱風將生成 這天離台灣最近

中職／熱簽100隻搖頭娃娃後 林智勝炸裂297轟

視線不佳？計程車司機台中南區撞死七旬婦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓婦人昨天晚間9時許，在南區住家附近散步，欲步行返家時，在路口遭一輛計程車撞上，蔡婦因顱內出血，傷重不治，全案今由檢察官相驗，計程車彭姓司機辯稱，當時天色昏暗，沒看到蔡婦，「看到時已撞上」，全案將依過失致死罪送辦。

據查，蔡姓婦人（71歲）住在南區忠孝路一帶，昨天晚間9時許，蔡推著助行器外出散步，返家時在忠孝路、忠孝路57巷的路口走行人穿越道，但遭彭姓男子（45歲）駕駛的計程車攔腰撞上，救護車到場後，將蔡婦送醫，但仍因顱內出血，傷重不治。

第三警分局交通分隊調查，案發路口沒有紅綠燈，彭男沒有酒精濃度，初判是未注意車前狀況，沒有禮讓行人先行釀禍，詳細的肇事原因仍待後續釐清。

全案今報請檢察官相驗，蔡婦老公十分哀痛，但對於妻子死因沒有意見，彭男則辯稱，當時天色昏暗，沒有看到蔡婦，「看到時踩煞車已來不及」，檢察官、法醫開出死亡證明，彭男也承認涉案，檢方請回後，指示交通分隊依過失致死罪方向，將全案函送地檢署偵辦。

台中市蔡姓婦人昨天步行行經南區忠孝路時，遭彭姓男子駕駛的計程車撞上，傷重不治。圖／讀者提供
台中市蔡姓婦人昨天步行行經南區忠孝路時，遭彭姓男子駕駛的計程車撞上，傷重不治。圖／讀者提供
台中市蔡姓婦人昨天步行行經南區忠孝路時，遭彭姓男子駕駛的計程車撞上，傷重不治。圖／讀者提供
台中市蔡姓婦人昨天步行行經南區忠孝路時，遭彭姓男子駕駛的計程車撞上，傷重不治。圖／讀者提供

計程車 檢察官 台中市

延伸閱讀

3對3／雲林開戰！3X3.EXE PREMIER聯盟賽再訪新城市

高雄男酒駕險撞分隔島 怕被關堅吞18萬拒測罰單

影／國1北上42.8公里林口路段 計程車瞬燃燒成火球

國道一號42K計程車莫名起火 疑17年老車加天然氣釀禍

相關新聞

影／外籍工程師開車撞傷老翁後到德國 傷者家人質疑逃刑責

一名波蘭籍風電工程師日前開車在台中市清水區撞傷騎機車老翁，警方要通知工程師到案說明時，他已離境到德國，傷者家人質疑對方要...

視線不佳？計程車司機台中南區撞死七旬婦

台中市蔡姓婦人昨天晚間9時許，在南區住家附近散步，欲步行返家時，在路口遭一輛計程車撞上，蔡婦因顱內出血，傷重不治，全案今...

嘉縣某院不同部門護理師爆衝突 一名持刀砍傷同事脖子

昨夜7點多嘉義縣1間醫院驚傳2名不同部門護理師，疑因工作糾紛起口角爆發67年次郭女涉持刀砍畫傷77年次王女脖子事件，造成...

雲林住家門口5人打1人 警方：已用治平將5人法辦

近日網路廣傳一則發生在雲林縣北港分局轄區的一起鬥毆案，影片中有5名男子在林姓男子住家前，演出5打1的全武行，街頭追打囂張...

存放汽油及木材助燃 彰化市烘龍眼乾倉庫被大火吞噬

彰化市彰南路5段一處磚造平房倉庫，今天下午1時40許突然起火，火勢盛大且濃煙衝天，彰化縣消防局動用14輛消防車及34名消...

影／南湖山莊男登山客腳踝扭傷 空勤黑鷹直升機救援

一名男登山客登山時腳踝扭傷無法行走，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊獲報，今天派黑鷹直升機救援，近中午已載傷者到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。