視線不佳？計程車司機台中南區撞死七旬婦
台中市蔡姓婦人昨天晚間9時許，在南區住家附近散步，欲步行返家時，在路口遭一輛計程車撞上，蔡婦因顱內出血，傷重不治，全案今由檢察官相驗，計程車彭姓司機辯稱，當時天色昏暗，沒看到蔡婦，「看到時已撞上」，全案將依過失致死罪送辦。
據查，蔡姓婦人（71歲）住在南區忠孝路一帶，昨天晚間9時許，蔡推著助行器外出散步，返家時在忠孝路、忠孝路57巷的路口走行人穿越道，但遭彭姓男子（45歲）駕駛的計程車攔腰撞上，救護車到場後，將蔡婦送醫，但仍因顱內出血，傷重不治。
第三警分局交通分隊調查，案發路口沒有紅綠燈，彭男沒有酒精濃度，初判是未注意車前狀況，沒有禮讓行人先行釀禍，詳細的肇事原因仍待後續釐清。
全案今報請檢察官相驗，蔡婦老公十分哀痛，但對於妻子死因沒有意見，彭男則辯稱，當時天色昏暗，沒有看到蔡婦，「看到時踩煞車已來不及」，檢察官、法醫開出死亡證明，彭男也承認涉案，檢方請回後，指示交通分隊依過失致死罪方向，將全案函送地檢署偵辦。
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