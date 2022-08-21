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嘉縣某院不同部門護理師爆衝突 一名持刀砍傷同事脖子

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

昨夜7點多嘉義縣1間醫院驚傳2名不同部門護理師，疑因工作糾紛起口角爆發67年次郭女涉持刀砍畫傷77年次王女脖子事件，造成2道刀傷。院方表示，目前案件已進入司法調查，院方尊重司法調查；警方偵辦後，今天依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署。

院方表示，郭女與王女在院內是在不同部門上班，不了解兩人私交詳細情況，接下來恢復上班後，院方在工作上會有效區隔開，目前案件已進入司法調查，院方尊重以司法調查爲主。

脖子遭到畫2道傷的王女，治療後已無生命危險，目前返家休養；郭女由檢警方帶回偵辦調查，今天下午依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方調查，郭女、王女在同院擔任護理師，昨天晚間7點，2人疑似因工作糾紛起口角，進一步爆發衝突，郭女突然持水果刀畫傷王女的脖子，王女嚇到當場慘叫、鮮血直流。

醫院保全聽聞王女尖叫聲，立即趕到制伏郭姓女子，王女也被送往急救，脖子上發現2道刀傷，無生命危險，現場則留下一灘血跡。

檢警指出，初步調查疑似工作糾紛，郭女不願透露行凶動機，警方詢問後，依殺人未遂罪嫌送辦。

嘉義縣1間醫院昨夜驚傳2名護理師疑因工作糾紛起口角，郭姓女子涉持水果刀，畫傷另名王姓女子脖子。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣1間醫院昨夜驚傳2名護理師疑因工作糾紛起口角，郭姓女子涉持水果刀，畫傷另名王姓女子脖子。記者呂慧瑜／攝影

司法 嘉義

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