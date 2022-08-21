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影／外籍工程師開車撞傷老翁後到德國 傷者家人質疑逃刑責

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名波蘭籍風電工程師日前開車在台中市清水區撞傷騎機車老翁，警方要通知工程師到案說明時，他已離境到德國，傷者家人質疑對方要逃避刑責，風電公司否認。

清水警分局調查，6月19日上午11點10分，34歲波蘭籍男子開租用車，在中市清水區港埠路五段與高美路口，沿港埠路五段南下內側車道調撥車道往大甲方向直行，77歲鄭姓老翁騎機車沿高美路往港埠路五段方向直行，二車在路口發生擦撞，騎士頭部受傷，送梧棲童綜合醫院急救。

騎士家人本月6日至清水交通分隊提出過失傷害告訴，警方查出，波蘭籍男子已於7月30日離境至德國，傷者家屬po文與照在臉書社團，要求風電公司有所交代；據指出，風電公司說明，因工作安排這名工程師才到國外，沒有逃避責任。

警方呼籲駕駛人，行經路口不得違反號誌並應減速慢行遵守義交人員交通指揮，另注意前方狀況保持安全距離，以維護自身安全。

一名外籍風電工程師在中市清水區開車撞傷騎機車老翁。圖／民眾提供
一名外籍風電工程師在中市清水區開車撞傷騎機車老翁。圖／民眾提供
一名外籍風電工程師在中市清水區開車撞傷騎機車老翁。圖／民眾提供
一名外籍風電工程師在中市清水區開車撞傷騎機車老翁。圖／民眾提供

德國 工程師 台中市

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