存放汽油及木材助燃 彰化市烘龍眼乾倉庫被大火吞噬

彰化市彰南路5段一處磚造平房倉庫，今天下午1時40許突然起火，火勢盛大且濃煙衝天，彰化縣消防局動用14輛消防車及34名消防人員前往搶救，下午2時30分熄滅，無人員受困，起火原因由消防局調查中。

據了解，這是一處烘龍眼的場所兼倉庫，占地約25平方公尺，裡面有存放烘製龍眼乾用的木材，以及10公升的汽油，因此起火後，火勢迅速蔓延，將倉庫吞噬；也由於倉庫位在巷內，消防車無法進入，必須拉管進入，撲滅困難。 彰化市彰南路五段一處磚造平房倉庫，今天下午1時40許突然起火，火勢盛大且濃煙衝天，彰化縣消防局動用14輛消防車及34名消防人員前往搶救。圖／消防局提供