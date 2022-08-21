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影／南湖山莊男登山客腳踝扭傷 空勤黑鷹直升機救援
一名男登山客登山時腳踝扭傷無法行走，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊獲報，今天派黑鷹直升機救援，近中午已載傷者到清泉崗機場，由救護車後送就醫。
空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天執行任務，台中市消防局申請和平區南湖山莊1名男登山客腳踝扭傷無法行走，需申請直升機救援。
派出NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛柯維碩、機工長楊儒健，消防署特搜隊員丁一峰、蔡百修執行救援任務。
今天上午10點50分起飛，爬升1萬呎定向南湖山莊，抵達目標區並發現待救人員，機組員完成高、低空偵察後落地，由兩位特搜員，協助受傷的登山客上機，今天的目標區內氣流平穩作業順利，上午11點48分降落清泉崗機場，傷者交由救護車後送，任務圓滿完成。
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