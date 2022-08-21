影／南湖山莊男登山客腳踝扭傷 空勤黑鷹直升機救援

一名男登山客登山時腳踝扭傷無法行走，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊獲報，今天派黑鷹直升機救援，近中午已載傷者到清泉崗機場，由救護車後送就醫。

空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天執行任務，台中市消防局申請和平區南湖山莊1名男登山客腳踝扭傷無法行走，需申請直升機救援。

派出NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛柯維碩、機工長楊儒健，消防署特搜隊員丁一峰、蔡百修執行救援任務。