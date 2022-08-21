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嘉縣護理師持刀砍同事鮮血直流 遭醫院保全制伏

中重症增1歲童出現「草莓舌、唇腫」診斷為MIS-C 住院治療中

嘉縣某醫院護理師涉持刀砍同事 依殺人未遂移送

中央社／ 嘉義縣21日電

嘉義縣某醫院昨天發生2名護理師口角衝突，其中，郭女涉持水果刀砍王女脖子，造成現場鮮血直流，所幸急救後暫無生命危險，警訊後，今天依殺人未遂移送法辦。

檢警表示，郭女及王女均在同一醫院擔任護理師，昨天晚間2人不知何故起口角衝突，郭女在醫院內突然持水果刀砍王女的脖子，王女當場慘叫，醫院保全趕到，立即制伏郭女，王女送醫院急診，急救後，暫無生命危險，現場則留有一灘血跡。

檢警指出，王女脖子留有2道刀傷，目前暫無生命危險，郭女則不願透露行凶動機；警訊後，依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

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