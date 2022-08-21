嘉縣某醫院護理師涉持刀砍同事 依殺人未遂移送
嘉義縣某醫院昨天發生2名護理師口角衝突，其中，郭女涉持水果刀砍王女脖子，造成現場鮮血直流，所幸急救後暫無生命危險，警訊後，今天依殺人未遂移送法辦。
檢警表示，郭女及王女均在同一醫院擔任護理師，昨天晚間2人不知何故起口角衝突，郭女在醫院內突然持水果刀砍王女的脖子，王女當場慘叫，醫院保全趕到，立即制伏郭女，王女送醫院急診，急救後，暫無生命危險，現場則留有一灘血跡。
檢警指出，王女脖子留有2道刀傷，目前暫無生命危險，郭女則不願透露行凶動機；警訊後，依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言