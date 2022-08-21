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影／新北轎車撞飛斑馬線行人 老婦一度失去生命跡象
新北市新莊區中和街昨天深夜發生車禍，77歲老婦走斑馬線過馬路途中，被鐵灰色轎車從後方撞上，後腦著地當場失去生命跡象，送醫救回但仍昏迷。44歲洪姓肇事駕駛沒喝酒，聲稱視線疑遭車輛A柱阻擋，沒看到左前方的婦人。
警方調查，洪姓男子昨晚11時48分駕車，沿新莊區中誠街左轉中和街，準備往復興路方向行駛，在路口轉角撞上走斑馬線正在過馬路的77歲簡姓婦人。老婦被車從後方撞上，2手攤開往後倒地撞到後腦。
救護車獲報趕抵時，老婦已無生命跡象，緊急送往衛福部台北醫院，急救後恢復呼吸心跳，目前狀況穩定但仍昏迷，持續住院觀察中。
洪姓駕駛聲稱視線疑被轎車左前方A柱阻擋，沒有注意到前方有人正在過馬路，警方調閱路口監視器，發現肇事車輛在路口轉彎時，疑似車速過快才會導致反應不及，全案將依過失傷害罪嫌偵辦。
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