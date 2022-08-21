花蓮阿嬤誤吞假牙噎住 「救命王」線上引導搶救成功

花蓮瑞穗鄉一名70多歲阿嬤突然噎到無法呼吸，家人趕緊向消防局求援，但救護車趕到現場需要時間，擁有高級救護技術員證照「花蓮救命王」彭康祐，緊急電話線上引導家屬，用哈姆立克法、壓胸等排除異物的急救方法後，終於成功吐出假牙獲救。

彭康祐回憶起當時緊急狀況，初期得知長者還能站立，線上指導家屬以背後環抱擠壓腹部方式的哈姆立克法急救，可惜異物沒有排除，長者因長時間缺氧，甚至失去意識。

彭康祐改請家屬將長者的臉側向一邊，跟著自己喊的節奏壓胸急救，約7分鐘後聽見對方大喊「有發出聲音了」，隨即指示停止壓胸，評估長者狀況，不要用手挖異物，並將長者的腳保持抬高、臉側邊的姿勢等救護車。

救護車到達時阿嬤已恢復意識，家屬也向救護人員表示，在急救過程中，竟發現她「吐出假牙」，幸好及時搶救，未有生命危險。

彭康祐表示，這是典型的異物哽塞案件，患者從意識清醒到失去意識、最後沒有呼吸心跳，急需現場處置，請報案者一定要保持冷靜，聽從消防員的醫療指導，可增加患者成功獲救的機會。

消防局提醒，輕度梗塞患者通常意識清楚，異物阻塞部分的氣管，仍可稍微呼吸，這時可鼓勵用力咳嗽，千萬不可用力拍背；重度異物梗塞，會無法發出任何聲音，呼吸困難及發紺，患者若尚有意識，則可使用哈姆立克法嘗試將異物排出；若患者喪失意識及全身癱軟，則將其置於地面平躺，用CPR壓胸，有機會排出異物，維持血液循環。