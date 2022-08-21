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竹聯幫龍哥操盤電詐 柬埔寨「起桶仔」集資600萬就開桶？

獨／高雄水餃嬤孫女出國當月薪百萬秘書 擔心遭詐盼警機場攔人

影／斗南賣菜老婦遭廿多歲騎士作勢衝撞 不忍提告了！

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣斗南郵局日前有名20多歲李姓男子帶著黑狗到ATM領錢，黑狗不斷靠近在附近菜攤選購的女顧客，讓擺地攤賣菜的老婦人心生警惕，說出「這隻狗不知道會不會咬人」，讓飼主爆氣，不只當場飆罵三字經，更騎車企圖衝撞坐在板凳上的老婦人，今老婦人不忍提告了！

擺地攤老婦人說，當時李男正在領錢，他帶來的黑狗跑到菜攤旁，一直聞女顧客的腳，她因警惕說出「那隻狗不知道會不會咬人」，沒想到李男當場就不高興，開始大聲小聲的，她曾勸年輕人不要對老年人這麼兇，沒想到李男居然直接騎機車要撞她。

老婦人也說，當時她坐在郵局ATM前的板凳上，李男逕直將機車騎上騎樓，距離只有不到10公分，差一點就撞上了，讓她嚇到、很害怕；但她因為耳朵不好，沒有聽清楚李男的謾罵內容，是事後看到好心人的影片才知道，當時自己被罵髒話。

據悉，遭李男謾罵的部分老婦人無意追究，但遭撞、恐嚇的部分已向警局報案，且警方已依法受理，並通知李男到案說明，待釐清案情後，將函送地檢署法辦。

雲林縣斗南鎮20多歲李姓男子日前在郵局前，試圖騎車作勢衝撞坐在路邊擺地攤的老婦人。記者黃于凡／翻攝
雲林縣斗南鎮20多歲李姓男子日前在郵局前，試圖騎車作勢衝撞坐在路邊擺地攤的老婦人。記者黃于凡／翻攝

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