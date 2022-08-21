台2線大車三不五時出狀況 警方出動活動式地磅遏阻亂象

東北角台2線常有大型車違規超車或超載、超速導致交通事故，危及其他人車安全。警方執行「活動式地磅」取締砂石勤務，增強交通執法效能，維護交通安全。

王姓男子昨天駕駛貨櫃車，在台2線瑞芳區南雅路段處自撞山壁，造成交通受阻。8月1日在台2線福隆路段，也發生砂石車翻覆車禍，並撞毀路旁號誌桿和電力設備。台2線屢傳大型車事故，警方研議加強執法手段，防制大車駕駛人違規。

瑞芳警分局今天表示，民眾行走台2線濱海公路往返宜花地區，常遭大型車違規超車，或見大型車超載導致過彎打滑交通事故，險象環生。

瑞芳分局與新北市交通大隊為了防制大型車輛違規，運用活動式地磅，取締台2線由基隆開往宜蘭的大型貨車。相同時段宜蘭縣警局在反向執法，取締宜蘭開往基隆的大型貨車，增強交通執法效能。

警方統計今年5到7月加強執法期間，瑞芳分局取締營業大貨車、自用或營業曳引車等違規件數共352件，違規項目包含超載、超速、未依規定變換車道、不依規定使用燈光、惡意逼車等項目，較去年同期取締208件，增加近七成。

瑞芳分局交通組長黃啓峯說，已針對轄內各重要道路，如台2線等增加超速違規取締勤務，尤其惡性重大違規。駕駛人有惡意逼車等危險駕駛行為，除須負擔高額罰鍰，還要參加道路安全講習，若因而肇事除須負刑事責任，更會吊銷駕照。