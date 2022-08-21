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台2線貨櫃車頭撞山壁 板車貨櫃右傾車輪懸空一度阻交通
王姓男子昨天下午駕駛貨櫃曳引車，沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在瑞芳區南雅路段處，失控自撞道路右側山壁。王男未受傷，但事故車道擋道，交通受阻。警方實施單線雙向通行，3個多小時後排除事故車輛，台2線交通才恢復正常。
瑞芳警分局昨天下午5點44分接獲報案，台2線指標81.4公里處基隆往宜蘭方向發生車禍。鼻頭派出所及瑞芳交通分隊4名員警到場處理，協助疏導交通。
員警到場時看到30多歲王男駕駛的貨櫃車，因駕駛不慎車頭自撞山壁，後方曳引的板車往右側斜，右側車輪懸空。王男未受傷，酒測值為0。
車禍發生後，台2線基隆往宜蘭方向交通受阻，警方在事故現場兩端指揮雙向車輛單線通行，大型吊車在昨晚9點多排除事故車輛後，恢復交通順暢。
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