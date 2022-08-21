台2線貨櫃車頭撞山壁 板車貨櫃右傾車輪懸空一度阻交通

台灣黑幫近年流行去柬埔寨「起桶仔」搞詐騙淘金，玩詐騙最重要的就是人力，因此詐團絞盡腦汁招攬「事業夥伴」出國，不少人依幹部指示、按表操課，賺得盆滿缽滿歡喜返台，也有人受困海外遭凌虐毒打，甚至被當「豬仔」轉賣，命運大不同；最高檢察署與警政署發現，不少「被害人」其實潛藏加害人的角色，他們無法接受半軍事化的集中管理，做到一半就想臨陣脫逃，所以被要求支付贖金，起初被害人家屬都願意付贖，沒想到卻被詐團視為是另種商機，贖金價愈開愈高，導致家屬無力負擔，最後只能透過民間力量或報警求助，在媒體的推波助瀾下，局勢一發不可收拾，柬埔寨也被冠上人間煉獄的汙名。

2022-08-21 11:30