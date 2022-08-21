快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

一周數位爆報／半數安卓粉跳槽蘋果原因曝！她驚竟有「沒電池的平板」、蘋果檢查員工包包GG了

賴神是中共同路人？這位黨主席被戴紅帽 竟靠國台辦平反

警靈機一動幫忙「護鈔」 逮捕詐欺車手追回婦百萬積蓄

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市警二分局埔頂派出所19日下午接獲郵局行員電話，得知有名婦人提領大筆款項疑似遭詐騙。警方第一時間趕抵，發現婦人已提完前準備離去，警方得知婦人才剛交付完成180萬元給取款車手，靈機一動稱要幫忙「護鈔」載送返家並聯繫家屬，最後成功逮捕車手，幫婦人追回370萬元積蓄。

警方指出，員警第一時間趕到現場，發現婦人已領出現金正欲離去，提袋內滿是現金，經員警關懷，婦人卻堅信在做投資並非被騙，其描述情節與經常發生的投資詐騙手法雷同。

員警不厭其煩說明及勸阻，最後靈機一動告訴婦人要幫忙「護鈔」，便載送返家並聯繫家屬，過程中得知，婦人才剛交付完成180萬元給取款車手，還要再次交付190萬，隨後在附近緝獲取款車手，並在車手車內起獲180萬詐騙款項，婦人也非常感謝轄區派出所鍥而不捨的積極介入，總共幫她追回370萬元積蓄。

新竹市警察局長郭士傑指出，假投資詐騙慣用高投資報酬率的話術吸引民眾上當，應保持防詐騙意識，勿急、勿躁、多思考，謹記「冷靜、查證、報警」3要訣，立即撥打110或165反詐騙專線查證，多一分警覺，少一分損失。

警方成功幫婦人追回370萬元積蓄。記者王駿杰／翻攝
警方成功幫婦人追回370萬元積蓄。記者王駿杰／翻攝

延伸閱讀

國際流浪動物日 沈慧虹送罐罐給動保園區浪浪

藍回防猛攻白 沈慧虹：民眾黨就是新瓶裝舊酒的國民黨

竹市警積極清查赴柬埔寨119件 6人家屬報案仍5人失聯

全台正妹參選人網路聲量排行出爐 新竹市僅她擠進前10

相關新聞

新莊公寓火警救出3住戶 1人嗆傷預防性送醫

新北市新莊體育場旁的復興路上，今天上午發生住宅火警傳出有人受困，現場是5層樓連棟式舊公寓，5樓1戶失火。消防隊大約花了3...

台2線貨櫃車頭撞山壁 板車貨櫃右傾車輪懸空一度阻交通

王姓男子昨天下午駕駛貨櫃曳引車，沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在瑞芳區南雅路段處，失控自撞道路右側山壁。王男未受傷，但事故...

黑幫揭密／竹聯幫龍哥操盤電詐 柬埔寨「起桶仔」集資600萬就開桶？

台灣黑幫近年流行去柬埔寨「起桶仔」搞詐騙淘金，玩詐騙最重要的就是人力，因此詐團絞盡腦汁招攬「事業夥伴」出國，不少人依幹部指示、按表操課，賺得盆滿缽滿歡喜返台，也有人受困海外遭凌虐毒打，甚至被當「豬仔」轉賣，命運大不同；最高檢察署與警政署發現，不少「被害人」其實潛藏加害人的角色，他們無法接受半軍事化的集中管理，做到一半就想臨陣脫逃，所以被要求支付贖金，起初被害人家屬都願意付贖，沒想到卻被詐團視為是另種商機，贖金價愈開愈高，導致家屬無力負擔，最後只能透過民間力量或報警求助，在媒體的推波助瀾下，局勢一發不可收拾，柬埔寨也被冠上人間煉獄的汙名。

警靈機一動幫忙「護鈔」 逮捕詐欺車手追回婦百萬積蓄

新竹市警二分局埔頂派出所19日下午接獲郵局行員電話，得知有名婦人提領大筆款項疑似遭詐騙。警方第一時間趕抵，發現婦人已提完...

檢察官台中市警局談貪瀆 引警強索獎金、刪監視器為例

台中市警局前天邀請警政署、台中地檢署、台中高分檢的3名講師，以貪汙、圖利、利益迴避、洩密等主題，與市警局、分局、派出所的...

男領愛心便當不滿被插隊 狹路相逢掏甩棍打傷對方

高雄市三民區力行路常有慈善團體發放愛心便當，張姓男子昨下午排隊領便當，不滿苗姓男子插隊，雙方起口角，張懷恨在心，當晚2人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。