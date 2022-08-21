警靈機一動幫忙「護鈔」 逮捕詐欺車手追回婦百萬積蓄

新竹市警二分局埔頂派出所19日下午接獲郵局行員電話，得知有名婦人提領大筆款項疑似遭詐騙。警方第一時間趕抵，發現婦人已提完前準備離去，警方得知婦人才剛交付完成180萬元給取款車手，靈機一動稱要幫忙「護鈔」載送返家並聯繫家屬，最後成功逮捕車手，幫婦人追回370萬元積蓄。

警方指出，員警第一時間趕到現場，發現婦人已領出現金正欲離去，提袋內滿是現金，經員警關懷，婦人卻堅信在做投資並非被騙，其描述情節與經常發生的投資詐騙手法雷同。

員警不厭其煩說明及勸阻，最後靈機一動告訴婦人要幫忙「護鈔」，便載送返家並聯繫家屬，過程中得知，婦人才剛交付完成180萬元給取款車手，還要再次交付190萬，隨後在附近緝獲取款車手，並在車手車內起獲180萬詐騙款項，婦人也非常感謝轄區派出所鍥而不捨的積極介入，總共幫她追回370萬元積蓄。