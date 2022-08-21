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檢察官台中市警局談貪瀆 引警強索獎金、刪監視器為例
台中市警局前天邀請警政署、台中地檢署、台中高分檢的3名講師，以貪汙、圖利、利益迴避、洩密等主題，與市警局、分局、派出所的62名警官、警員授課，並以屏東縣警官強索檢舉獎金、台北松山警分局所長刪除駐地監視器為例。
台中市警局表示，前天辦理「111年度廉政法紀教育專案宣導」，邀請內政部警政署政風室主任黃錦秋、台中地方檢察署檢察官林思蘋、台中高分檢政風室主任蔡佩珊擔任講師，向市警局、分局、派出所辦理採購、補助與執行勤務的62名官警授課，希望能提升採購專業知能，強化廉政倫理觀念，型塑廉能形象。
此次講習，警政署政風室主任黃錦秋講解「刑法瀆職罪與貪污治罪條例解析」，輔以實務案例研析，包括屏東縣刑警大隊邱姓前隊長強索檢舉獎金，以及松山警分局中崙派出所許姓前所長，因黑衣人闖派出所事件，刪除駐地監視器為例，強化員警對「刑法」與「貪污治罪條例」認識，提升「圖利」與「便民」的區辨力。
台中地檢署檢察官林思蘋以「採購實務研析暨廉政倫理與利益迴避探討」為題，連結機關容易發生風險的採購錯誤態樣，引領在場學員更加瞭解政府採購法，釐清廉政倫理規範適用範疇，並提供警方利益衝突時明確指引。
台中高分檢政風室主任蔡佩珊則解析員警洩密、違失案例及相關法律責任，強化警方公務機密維護觀念。
台中市警局政風室表示，盼透過本次專案法紀宣導，讓與會人員對廉政法令有充分的認識，提升採購人員的專業技能，維繫台中市警局清廉的公務形象，落實市長盧秀燕「陽光政治、效能政府」的施政願景。
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