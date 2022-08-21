快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

一周數位爆報／半數安卓粉跳槽蘋果原因曝！她驚竟有「沒電池的平板」、蘋果檢查員工包包GG了

賴神是中共同路人？這位黨主席被戴紅帽 竟靠國台辦平反

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察官台中市警局談貪瀆 引警強索獎金、刪監視器為例

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局前天邀請警政署、台中地檢署、台中高分檢的3名講師，以貪汙、圖利、利益迴避、洩密等主題，與市警局、分局、派出所的62名警官、警員授課，並以屏東縣警官強索檢舉獎金、台北松山警分局所長刪除駐地監視器為例。

台中市警局表示，前天辦理「111年度廉政法紀教育專案宣導」，邀請內政部警政署政風室主任黃錦秋、台中地方檢察署檢察官林思蘋、台中高分檢政風室主任蔡佩珊擔任講師，向市警局、分局、派出所辦理採購、補助與執行勤務的62名官警授課，希望能提升採購專業知能，強化廉政倫理觀念，型塑廉能形象。

此次講習，警政署政風室主任黃錦秋講解「刑法瀆職罪與貪污治罪條例解析」，輔以實務案例研析，包括屏東縣刑警大隊邱姓前隊長強索檢舉獎金，以及松山警分局中崙派出所許姓前所長，因黑衣人闖派出所事件，刪除駐地監視器為例，強化員警對「刑法」與「貪污治罪條例」認識，提升「圖利」與「便民」的區辨力。

台中地檢署檢察官林思蘋以「採購實務研析暨廉政倫理與利益迴避探討」為題，連結機關容易發生風險的採購錯誤態樣，引領在場學員更加瞭解政府採購法，釐清廉政倫理規範適用範疇，並提供警方利益衝突時明確指引。

台中高分檢政風室主任蔡佩珊則解析員警洩密、違失案例及相關法律責任，強化警方公務機密維護觀念。

台中市警局政風室表示，盼透過本次專案法紀宣導，讓與會人員對廉政法令有充分的認識，提升採購人員的專業技能，維繫台中市警局清廉的公務形象，落實市長盧秀燕「陽光政治、效能政府」的施政願景。

台中市警局找來警政署、台中地檢署、台中高分檢的講師，以貪瀆為主題授課。圖／台中市警局提供
台中市警局找來警政署、台中地檢署、台中高分檢的講師，以貪瀆為主題授課。圖／台中市警局提供
台中市警局找來警政署、台中地檢署、台中高分檢的講師，以貪瀆為主題授課。圖／台中市警局提供
台中市警局找來警政署、台中地檢署、台中高分檢的講師，以貪瀆為主題授課。圖／台中市警局提供
台中市警局找來警政署、台中地檢署、台中高分檢的講師，以貪瀆為主題授課。圖／台中市警局提供
台中市警局找來警政署、台中地檢署、台中高分檢的講師，以貪瀆為主題授課。圖／台中市警局提供

延伸閱讀

機車沒油路邊一停就半年 他再尋回已在500公尺外

嘉義市府邀集百位殯葬業者 宣導便民廉政新思維

影／車子突失控往下猛衝高速撞牆 新住戶開車進停車場1死1傷

遭警政署指無端阻攔 吳斯懷7點聲明反擊

相關新聞

新莊公寓火警救出3住戶 1人嗆傷預防性送醫

新北市新莊體育場旁的復興路上，今天上午發生住宅火警傳出有人受困，現場是5層樓連棟式舊公寓，5樓1戶失火。消防隊大約花了3...

台2線貨櫃車頭撞山壁 板車貨櫃右傾車輪懸空一度阻交通

王姓男子昨天下午駕駛貨櫃曳引車，沿台2線基隆往宜蘭方向行駛，在瑞芳區南雅路段處，失控自撞道路右側山壁。王男未受傷，但事故...

黑幫揭密／竹聯幫龍哥操盤電詐 柬埔寨「起桶仔」集資600萬就開桶？

台灣黑幫近年流行去柬埔寨「起桶仔」搞詐騙淘金，玩詐騙最重要的就是人力，因此詐團絞盡腦汁招攬「事業夥伴」出國，不少人依幹部指示、按表操課，賺得盆滿缽滿歡喜返台，也有人受困海外遭凌虐毒打，甚至被當「豬仔」轉賣，命運大不同；最高檢察署與警政署發現，不少「被害人」其實潛藏加害人的角色，他們無法接受半軍事化的集中管理，做到一半就想臨陣脫逃，所以被要求支付贖金，起初被害人家屬都願意付贖，沒想到卻被詐團視為是另種商機，贖金價愈開愈高，導致家屬無力負擔，最後只能透過民間力量或報警求助，在媒體的推波助瀾下，局勢一發不可收拾，柬埔寨也被冠上人間煉獄的汙名。

警靈機一動幫忙「護鈔」 逮捕詐欺車手追回婦百萬積蓄

新竹市警二分局埔頂派出所19日下午接獲郵局行員電話，得知有名婦人提領大筆款項疑似遭詐騙。警方第一時間趕抵，發現婦人已提完...

檢察官台中市警局談貪瀆 引警強索獎金、刪監視器為例

台中市警局前天邀請警政署、台中地檢署、台中高分檢的3名講師，以貪汙、圖利、利益迴避、洩密等主題，與市警局、分局、派出所的...

男領愛心便當不滿被插隊 狹路相逢掏甩棍打傷對方

高雄市三民區力行路常有慈善團體發放愛心便當，張姓男子昨下午排隊領便當，不滿苗姓男子插隊，雙方起口角，張懷恨在心，當晚2人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。