男領愛心便當不滿被插隊 狹路相逢掏甩棍打傷對方

高雄市三民區力行路常有慈善團體發放愛心便當，張姓男子昨下午排隊領便當，不滿苗姓男子插隊，雙方起口角，張懷恨在心，當晚2人再度狹路相逢，張上前理論，情緒失控，掏出甩棍打傷苗男後逃逸，警方獲報，通知張到案，依傷害罪送辦。

警方調查，張姓男子（61歲）昨日下午在力行路領慈善團體發放的便當，因當時張男手持號碼牌乖乖排隊，突然遭苗姓男子（48歲）插隊，2人發生口角衝突，張領完便當後，倖然離去。

沒想到，當晚近7時許，張和苗2人在同一地點領便當時再度碰面，張男懷恨在心，趨前找苗男理論，張因一時情緒失控，掏出甩棍狠K苗男，導致苗頭破血流，張傷人後隨即騎車逃逸。