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83歲阿嬤掉入臭水溝1整夜 所長不怕臭涉水暗溝找到她

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣崙背鄉83歲蔡姓老阿嬤本月19日晚間吃飽飯不久就失蹤，家屬遍尋不著昨天凌晨緊急向崙背分駐所報案協尋，阿嬤重聽又輕微失智，所長蔡長志漏夜親自帶隊找。

蔡長志距離蔡家不遠的一處排水溝旁發現阿嬤的水桶和斗笠，但就是不見阿嬤蹤影，蔡所長認為阿嬤可能掉落水溝，不畏水臭難耐，捲起褲管跳下約兩公尺多的深溝搜尋，終在一處加蓋的暗溝找到阿嬤。

阿嬤在水中長達一整夜兩腿發麻，蔡長志又背又攙扶，將阿嬤救出暗溝，終見天日，岸上的人欣喜不已架梯幫忙把泡在水裡一夜的阿嬤拉上岸，家屬感謝萬分，搞得滿身臭汙泥的蔡所長笑說「沒什麼啦！人找到卡要緊」。

阿嬤被救起識清楚送醫無大礙，她也說不清楚自己如何會掉進深達兩三公尺的大排水溝中。

家屬表示，阿嬤有輕微失智，平日由外籍看護照顧，前晚吃完飯不久突然不見蹤影，家人找不到相當著急，感謝崙背分駐所和崙前守望相助隊出動協助。

不過大家對阿嬤如何掉落大排沒受傷，又能夠在又髒蚊蟲又多的臭排水溝，足足坐在中一整夜待援，感到好奇，阿嬤一問三不知，這起老阿嬤驚險記卻也成為社區茶餘飯後的話題。

83歲老阿嬤失縱坐在臭大排暗溝中一整夜待援，溝適留著笠和水桶。記者蔡維斌／翻攝
83歲老阿嬤失縱坐在臭大排暗溝中一整夜待援，溝適留著笠和水桶。記者蔡維斌／翻攝
老阿嬤坐在臭大排暗溝中一整夜待援，終被暖心所長找到了。記者蔡維斌／翻攝
老阿嬤坐在臭大排暗溝中一整夜待援，終被暖心所長找到了。記者蔡維斌／翻攝
老阿嬤坐在臭大排暗溝中一整夜待援，終被暖心所長找到了，大家合力將阿嬤救上岸，並趕緊將老人家送醫幸無大礙。記者蔡維斌／翻攝
老阿嬤坐在臭大排暗溝中一整夜待援，終被暖心所長找到了，大家合力將阿嬤救上岸，並趕緊將老人家送醫幸無大礙。記者蔡維斌／翻攝
老阿嬤坐在臭大排暗溝中一整夜待援，終被暖心所長找到了，大家合力將阿嬤救上岸。記者蔡維斌／翻攝
老阿嬤坐在臭大排暗溝中一整夜待援，終被暖心所長找到了，大家合力將阿嬤救上岸。記者蔡維斌／翻攝
老阿嬤坐在臭大排暗溝中一整夜待援，終被暖心所長找到了，大家合力將阿嬤救上岸。記者蔡維斌／翻攝
老阿嬤坐在臭大排暗溝中一整夜待援，終被暖心所長找到了，大家合力將阿嬤救上岸。記者蔡維斌／翻攝

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