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影／七旬翁清晨開車撞文心路分隔島 昏迷住院警查肇因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬陳姓男子在今天清晨6時許，開車行經西屯區文心路時，因不明原因自撞中央分隔島，過程被監視器拍下，救護車到場時，陳已意識模糊、大腿骨折，送醫後仍意識不清，但生命徵象穩定，經抽血無酒精濃度，詳細案發原因，仍待後續調查。

據查，陳姓男子（71歲）在今天清晨6時許，開休旅車沿西屯區文心路往台灣大道行駛，陳因不明原因，在行經大墩十八街口時，撞上中央分隔島，發出巨響，嚇壞附近行經的用路人。

救護車到場時，陳男意識模糊、左大腿有骨折，意識不清，但仍有呼吸、心跳，生命徵象穩定，救護人員檢傷後，送往林新醫院治療，經院方抽血，陳無酒精濃度，警方初判，陳疑未注意車前狀況釀禍，是否因身體狀況或其他因素，仍需後續調查釐清。

台中市七旬陳姓老翁在今天清晨開車行經西屯區文心路時，自撞分隔島。圖／讀者提供
台中市七旬陳姓老翁在今天清晨開車行經西屯區文心路時，自撞分隔島。圖／讀者提供
台中市七旬陳姓老翁在今天清晨開車行經西屯區文心路時，自撞分隔島。圖／讀者提供
台中市七旬陳姓老翁在今天清晨開車行經西屯區文心路時，自撞分隔島。圖／讀者提供
台中市七旬陳姓老翁在今天清晨開車行經西屯區文心路時，自撞分隔島。圖／讀者提供
台中市七旬陳姓老翁在今天清晨開車行經西屯區文心路時，自撞分隔島。圖／讀者提供

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