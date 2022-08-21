失智8旬婦提領百萬元忘了回家路 台南暖警護送安全返家
「民眾提領鉅款，請幫忙協助護鈔」，台南市警二分局警員本月19日11點多巡邏時，接獲大同路某銀行通知，83歲老婦人提領一百萬元需要警方護鈔。警方到場後，老婦人表示忘記回家的路該怎麼走，警方詢問里長，查出她住處後安全護送返家。
胡姓老婦人記不得家住何處及家屬聯繫方式，顯得焦慮不安頻頻跺腳。博愛派出所員警吳嘉榮、洪宇宏查看胡身分證戶籍設在中西區開山路，為避免發生危險，主動以警車載送返家。
警方到達該址後發現無人居住，警員詢問該里里長表示，胡育有1子住在永康崑山科技大學附近，警方隨即載著她到崑山科技大學附近時，胡很激動的指向一處民宅稱為兒子住處。
胡子見到警員將母親安全送回家中時，才驚覺母親走失。他向警方說，母親患有輕微失智，有時不知自己在做何事，好在有機警細心的警察，才能協助其平安返家，不斷地向警方表達感謝，表示日後一定會注意照顧。
胡也不停向員警稱：「不好意思，造成你們的麻煩」，警員確認資料無誤後，將她交由家人妥為照顧。胡婦表示，所提領的現金一百萬元不知做何用途，警員叮嚀家人應注意妥善保管或回存銀行。
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