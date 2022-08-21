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挺基層！南市刑事警察之友會頒發刑事人員子女獎學金
體恤刑事警察平時維護轄區治安兼顧家庭辛勞，台南市刑事警察之友會首創頒發刑事人員子女獎學金，用具體行動力挺刑警。
本次頒發對象自幼稚園到高中學子，只要每學期平均85分以上，每科均及格，或學期全勤獎、學業進步獎，珠心算、跆拳道、游泳、圍棋、舞蹈、美術、鋼琴比賽等，舉凡參加各項比賽得獎者，僅須提供獎狀、獎盃、學期成績單即可申請，有43人獲頒獎。
南市刑大說，這43名刑事人員子女獲頒獎學金，總獎金16萬8千元，包括幼兒園組2名、國小組27名、國中組11名、高中組3名，其中不乏領有市長獎、區長獎學子，南市刑事警察之友會理事長劉怡萱、副理事長常如山說，南市刑事警察之友會，支持警政工作向來義不容辭，希望用具體行動，成為員警最強力後盾。
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