挺基層！南市刑事警察之友會頒發刑事人員子女獎學金

體恤刑事警察平時維護轄區治安兼顧家庭辛勞，台南市刑事警察之友會首創頒發刑事人員子女獎學金，用具體行動力挺刑警。

本次頒發對象自幼稚園到高中學子，只要每學期平均85分以上，每科均及格，或學期全勤獎、學業進步獎，珠心算、跆拳道、游泳、圍棋、舞蹈、美術、鋼琴比賽等，舉凡參加各項比賽得獎者，僅須提供獎狀、獎盃、學期成績單即可申請，有43人獲頒獎。