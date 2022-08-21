強化宣導與救災安全 佳里消防車加裝LED字幕機

強化宣導與救災安全，台南市消防局佳里消防分隊，近日在消防車後方加裝LED字幕機，迄今效果非常好，更讓打火弟兄出勤安全防護添利器。

消防人員工作常與時間賽跑，尤其夜間出勤或車禍、火災等災害現場，如何提醒路過車輛注意，讓不少消防弟兄傷神，佳里消防分隊分隊長謝浩銘日前搭公車時看到公車字幕機突發奇想，想到可在消防車後上加裝LED字幕機，消防車出勤時或是救災現場可以有發光警示作用，提醒後方車輛注意。而平時又可利用字幕機跑馬燈方式進行宣導防火逃生等重要消防安全觀念。

從事車輛維修的禾承車業老闆吳宗哲本身是佳里義消顧問，得知佳里消防分隊有加裝LED字幕機想法後，除熱心協助尋找相關人士幫忙設計安裝，還慷慨解囊贊助車輛所有改裝費用，除分隊也省了一筆開銷，使用迄今效果相當好。